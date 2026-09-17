MSB tiếp tục đưa hệ sinh thái y tế số tới Đà Nẵng, số hóa từ vận hành đến thanh toán

Không chỉ tập trung vào thanh toán không tiền mặt, MSB đang mở rộng các giải pháp số vào những khâu cốt lõi trong vận hành bệnh viện, từ định danh mẫu bệnh phẩm, số hóa hồ sơ đến quản lý viện phí và đối soát…

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa hợp tác với Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái y tế số tới khu vực miền Trung, góp phần tạo nền tảng cho mô hình bệnh viện hiện đại, vận hành trên dữ liệu và lấy người bệnh làm trung tâm.

Số hóa từ quy trình xét nghiệm…

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, MSB hỗ trợ hệ thống phần mềm in mã vạch kết nối Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) và Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), cùng máy in truyền nhiệt và máy quét mã vạch Zebra. Giải pháp này hỗ trợ chuẩn hóa việc định danh người bệnh và mẫu bệnh phẩm, hạn chế nhầm lẫn trong ghi chép, nhập liệu và đối chiếu thủ công. Nhờ đó, thông tin được khai thác trực tiếp từ hệ thống để tạo và in tem mã vạch, sau đó được quét và đối chiếu xuyên suốt các công đoạn từ lấy mẫu, tiếp nhận, xét nghiệm đến trả kết quả.

Việc kết nối HIS – LIS giúp giảm thao tác nhập liệu lặp lại, rút ngắn thời gian xử lý và hỗ trợ nhân viên y tế tập trung hơn vào chuyên môn. Đồng thời, dữ liệu được ghi nhận và truy xuất theo từng công đoạn, góp phần nâng cao khả năng kiểm soát, minh bạch hóa quy trình và giảm nguy cơ sai sót.

Từ một khâu tưởng như đơn giản trong quy trình xét nghiệm, việc chuẩn hóa định danh bằng mã vạch tạo nền tảng để dữ liệu được quản lý nhất quán ngay từ đầu, qua đó hỗ trợ bệnh viện từng bước kết nối các hệ thống công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả vận hành.

MSB đồng hành cùng Bệnh viện Đà Nẵng số hóa quy trình xét nghiệm

… đến quy trình khám chữa bệnh, hồ sơ và kết nối thanh toán

Quy trình khám chữa bệnh, hồ sơ, thanh toán tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng được MSB hỗ trợ số hóa thông qua việc xây dựng hệ thống HIS và Bệnh án điện tử (EMR).

HIS được triển khai xuyên suốt từ tiếp đón, khám, chỉ định, xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh, kê đơn đến thanh toán, viện phí và ra viện. Việc liên thông dữ liệu giúp giảm nhập liệu và giấy tờ, hỗ trợ tra cứu thông tin nhanh hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý viện phí, doanh thu, vật tư và thuốc.

Với EMR, hồ sơ người bệnh được chuyển từ hình thức lưu trữ giấy sang môi trường số, hỗ trợ lưu trữ tập trung, truy xuất nhanh và cập nhật liên tục. Hệ thống cũng tạo nền tảng cho việc ký số, phê duyệt và quản lý hồ sơ điện tử, hướng tới mô hình bệnh viện không giấy tờ.

Trên nền tảng HIS – EMR, MSB đồng thời triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt theo quy trình khép kín: tạo viện phí – tạo mã thanh toán/VA/VietQR – người bệnh thanh toán – đối soát tự động – cập nhật trạng thái trên HIS.

Qua đó, người bệnh có thể thanh toán trực tuyến 24/7, giảm thời gian chờ và hạn chế giao dịch tiền mặt. Về phía bệnh viện, dữ liệu thanh toán được kết nối với hệ thống vận hành, hỗ trợ tự động hóa đối soát, quản lý dòng tiền và theo dõi doanh thu theo thời gian thực.

MSB và Bệnh viện Mắt Đà Nẵng triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt

Việc đưa thanh toán vào cùng một luồng dữ liệu với quy trình khám chữa bệnh giúp giảm sự tách rời giữa hoạt động chuyên môn và tài chính. Người bệnh được giao dịch thuận tiện hơn, trong khi bệnh viện có thêm công cụ để kiểm soát dòng tiền, giảm thao tác thủ công và nâng cao tính minh bạch trong quản lý.

Bên cạnh các giải pháp dành cho bệnh viện và người bệnh, MSB còn cung cấp các sản phẩm tài chính cho cán bộ nhân viên y tế và người dân, như tài khoản lương, tài khoản thanh toán, thẻ tín dụng, giải pháp trả góp viện phí và tư vấn quản lý tài chính cá nhân. Ngân hàng đồng thời hỗ trợ bệnh viện trong quá trình triển khai thông qua hạ tầng công nghệ, đào tạo và hỗ trợ vận hành, hướng tới việc đưa các giải pháp vào ứng dụng ổn định và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Cùng với việc cung cấp các giải pháp số trong lĩnh vực y tế đã được triển khai tại nhiều địa phương và gần đây nhất là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, việc mở rộng hợp tác tới Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Mắt Đà Nẵng tiếp tục khẳng định định hướng của MSB trong việc đưa các giải pháp tài chính và công nghệ số đến gần hơn với hoạt động y tế, góp phần hiện đại hóa quản trị, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm người bệnh.

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