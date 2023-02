Bản tin Hình sự: Tin mới vụ người chồng bị thương, vợ tử vong với nhiều vết đâm ở Thanh Hóa

TPO - TIN NÓNG ngày 8/2: Khởi tố vụ án cặp vợ chồng thương vong tại nhà riêng tại Thanh Hoá; Tin mới vụ chủ chó thả rông trong chung cư đánh người nhập viện; Bắt nhóm thành viên hội ‘Săn báo’ trên Facebook...

Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã khởi tố Lê Văn Thanh (nguyên trung úy - Công an huyện Hàm Thuận Nam) và Phạm Anh Tùng (Phó chủ tịch UBND xã Tân Lập) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo điều tra, khi tham gia đội kiểm tra liên ngành vào tháng 9/2022, Thanh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định khi kiểm tra các cơ sở khai thác đất sét trên địa bàn. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án "giết người" xảy ra tại thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hoá để điều tra vụ cặp vợ chồng thương vong tại nhà riêng. Trước đó, người dân phát hiện anh Chu Huy Hưng (SN 1978) bị thương nặng, bất tỉnh tại nhà, bên cạnh là thi thể chị Chu Thị Thắng (SN 1978, vợ anh Hưng). Được biết, trước đây, anh Hưng thường xuyên uống rượu, có biểu hiện rối loạn tâm thần và một số bệnh lý nền liên quan đến sức khoẻ như suy gan, viêm tuỵ, tiểu đường, dạ dày; hiện đang được hưởng chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2019. (Xem chi tiết)

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Đình Đương (SN 1953, trưởng thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Theo điều tra, năm 2015, ông Đương đã tự ý cho đấu thầu thửa đất “Ao to” thuộc đất công ích của Nhà nước cho anh Diệp Văn C (trú cùng thôn), với số tiền 220 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Văn phòng UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND quận 7 xử lý vụ việc người cha bảo vệ con trai trước chó không rọ mõm ở chung cư bị hành hung. Trước đó, dù chung cư Q7 Saigon Riverside quy định không được nuôi thú cưng nhưng đối tượng Đào Thế Vinh (28 tuổi) vẫn dắt chó của mình xuống sảnh chung cư và không rọ mõm. Lúc này, anh D (34 tuổi) dẫn con trai đi vào sảnh chờ thang máy thì thấy con chó của Vinh liên tục tiến gần. Do lo sợ con trai bị chó cắn, anh D dùng chân đẩy con chó ra, song bị Vinh đấm mạnh vào mặt khiến mắt kính của anh D vỡ, đâm vào da gây chảy máu phải khâu 5 mũi, mảnh răng cửa hàm dưới trái bị nứt, ngực trái có vết sưng. (Xem chi tiết)

Công an TP Đà Nẵng vừa di lý Nguyễn Hồng Nam (23 tuổi, TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cho vay tiền qua mạng Internet. Theo điều tra, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng như Nam là đánh vào tâm lý của những người đang cần tiền kinh doanh, tiêu xài muốn được vay với số tiền lớn, thủ tục nhanh gọn. Để được vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, người vay phải chuyển tiền qua tài khoản cho kẻ lừa đảo với các lý do như chuyển tiền để đảm bảo hồ sơ vay, tài khoản yêu cầu vay bị sai, thiếu thông tin hoặc số tiền tiền vay vượt quá định mức… Sau khi nạn nhân đã chuyển tiền thì các đối tượng nhanh chóng khóa sim, tài khoản đã liên lạc trước đó, rút tiền khỏi tài khoản. (Xem chi tiết)

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã bắt giữ 10 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Nguyễn Quốc Toản (SN 2002, Bắc Giang) bị nhóm thanh niên đi xe máy biển số Hải Phòng chửi bới, nên cùng Phạm Đức Trí (SN 2003, Bắc Giang) lập nhóm Facebook “Những chú báo nhỏ” và kết nạp thêm 8 đối tượng có lối sống buông thả, xu hướng bạo lực vào nhóm để đi “săn báo”. Khi phát hiện “con mồi”, nhóm liền chặn đầu xe, dùng bình xịt hơi cay, “phóng lợn” vụt vào đầu, người và chém nạn nhân thương tích. (Xem chi tiết)