Bản tin Hình sự: Chàng trai bị bắt vì khiến bạn gái 13 tuổi mang thai

Công an Bình Định vừa bắt tạm giam Đỗ Văn Nam (19 tuổi) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, năm 2021, công an phường thấy Nam (17 tuổi) có biểu hiện hẹn hò với bé gái khi ấy 12 tuổi nên cùng các cơ quan đoàn thể nhắc nhở, răn đe; yêu cầu gia đình hai bên quản lý con em. Tuy nhiên, Nam và bé gái vẫn yêu đương. Một năm qua, cô bé bỏ học, bỏ nhà, chuyển sang một căn nhà trọ cách nhà 10 km để sống cùng Nam. Cả hai thường xuyên quan hệ tình dục và bé gái đã mang thai 8 tháng.

Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, Thân Hoàng Vĩnh Long (23 tuổi) là đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy dạng “nước biển” khiến 6 học sinh trên địa bàn TP nhập viện cấp cứu đã ra đầu thú. Theo điều tra, Vĩnh Long đã đặt mua ma túy “nước biển” từ một đối tượng tại Hải Phòng (chưa rõ danh tính). Sau đó, Long chiết ra các chai nhỏ và phân phối cho các đối tượng khác chào hàng để bán kiếm lời. Khách hàng của Long hầu hết là giới trẻ, thanh thiếu niên mới lớn. (Xem chi tiết)

Công an Nghệ An đang tạm giữ 13 đối tượng để điều tra về hành vi "nhận hối lộ và môi giới hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An gồm 2 cơ sở 3701S và 3702S. Theo điều tra, các cán bộ đăng kiểm tại 2 cơ sở này đã móc nối với "cò" nhận tiền hối lộ, để bỏ qua các lỗi vi phạm cho những phương tiện không đủ tiêu chuẩn. (Xem chi tiết)

Đại tá Huỳnh Thới An - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Hiện tại, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có 1 cục trưởng và 4 cục phó. (Xem chi tiết)

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Mai Văn Khởi (SN 1983, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Theo điều tra, do xe đầu kéo của mình bị hỏng ống dẫn hơi thắng nên Khởi cho xe chạy chậm. Khi vào đường cao tốc, Khởi phát hiện phía sau có 1 xe khách 16 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, trong khi tài xế xe khách ngồi trong ghế lái bất động, trên xe có nhiều người la lớn. Do hoảng sợ, Khởi lên xe, điều khiển xe rời khỏi hiện trường, không thông báo cơ quan chức năng, không nhờ ai khác đến cứu giúp. Hậu quả, vụ tai nạn làm 3 người chết, 2 người bị thương. (Xem chi tiết)

Mặc dù công ty không được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng cộng tác viên công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư quốc tế Vinacom Việt Nam là Lương Thị Hoài (SN 1989) vẫn tư vấn, giới thiệu làm visa kỹ sư, thực tập sinh. Sau đó, Hoài đã thu hồ sơ và tổng số tiền trên 1 tỷ đồng của các nạn nhân để làm thủ tục theo diện Visa kỹ sư, thực tập sinh đi sang Nhật Bản. (Xem chi tiết)

Lực lượng chức năng Hải Phòng vừa phát hiện và thu giữ gần 130kg ngà voi nhập lậu từ châu Phi, trong một container vận chuyển trên tàu nhập cảnh cảng nước sâu Lạch Huyện. Trong tờ khai, doanh nghiệp khai báo hàng hóa là “sừng bò nuôi (COW HORNS)”, có tên khoa học bos taurus, không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu (theo Công ước CITES), dùng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Hàng đã qua sơ chế làm sạch và sấy khô, mới 100%, xuất xứ Nigeria (châu Phi). (Xem chi tiết)