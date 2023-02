Bản tin Hình sự: Bắt trói chị dâu cùng người đàn ông vì nghi gian dâm, trốn 17 năm không thoát

TPO - TIN NÓNG ngày 4/2: Bắt Giám đốc công ty bất động sản lừa bán thửa đất cho nhiều người; Mâu thuẫn trên Tiktok, mang súng nã vào nhà đối thủ; Tin mới vụ tài xế lao ô tô vào nhóm người sưởi ấm trên vỉa hè TP Hạ Long; Bắt trói chị dâu cùng người đàn ông vì nghi gian dâm, trốn 17 năm không thoát...

Viện KSND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã truy tố Xồng Bá Xử (SN 1988) về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Theo cáo trạng, ngày 30/8/2006, Xử đến chơi và ngủ lại nhà chị dâu là Vừ Y Kia, lúc này có Dềnh Nhìa Lồng (SN 1986), đi ăn vía về và bị say rượu nên xin chị Kia nghỉ nhờ. Gần sáng, Xử nghe tiếng nói chuyện của chị Kia và anh Lồng nên cho rằng hai người quan hệ tình dục, vì thế đã đấm vào mặt anh Lồng. Sau đó, Xử xuống bếp lấy dây thừng trói anh Lồng và chị Kia lại rồi dùng củi đánh nhiều lần vào người anh Lồng. Sau đó, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố Xử về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và cho tại ngoại, nhưng Xử bỏ trốn sang Lào, thay tên và lập gia đình. (Xem chi tiết)

Viện KSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Điểu (SN 1986), Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix. Theo điều tra, Điểu đã mua đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô, tách thửa và bán lại cho người khác để chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng. Ngoài hành vi nêu trên, hiện nay có 17 bị hại đã làm Đơn tố giác Điểu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an Bạc Liêu đã khởi tố và bắt tạm giam Lương Thanh Lâm (SN 1983), để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, do níu kéo tình cảm với chị N.T.Tr (làm nghề buôn bán tạp) không thành, nên Lâm dùng áo siết cổ chị Tr khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Lâm chạy về vuông tôm gần nhà uống thuốc diệt cỏ với ý định tự tử, nhưng không chết. Sau đó, Lâm đến công an đầu thú và được đưa đến bệnh viện để điều trị. (Xem chi tiết)

Viện KSND tỉnh Gia Lai đã có thông báo về việc truy tố bị can trước toà đối với ông Huỳnh Văn Tâm (nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, Phó ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh này) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)

Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã khởi tố Phan Thanh Hiếu (SN 1995) và Trịnh Minh Chung (SN 1999), Trịnh Minh Chung (SN 1999) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và Nguyễn Hiếu Nghĩa (SN 1981) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Theo điều tra, do mâu thuẫn qua mạng xã hội Tiktok, Nghĩa đến nhà anh Đỗ Thanh Sang, dùng súng quân dụng bắn 2 phát vào nhà người này. (Xem chi tiết)

Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) đã tạm giữ Võ Xuân Định (28 tuổi, trú thôn 2, xã Biển Hồ, TP.Pleiku), để điều tra vụ trộm 4 bức tượng phật tại chùa Bửu Minh. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ lao ô tô vào nhóm người sưởi ấm trên vỉa hè, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980), để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn tranh giành chỗ đỗ xe, Tuấn đã điều khiển ô tô đâm vào đám đông người đang ngồi sưởi ấm trên vỉa hè, khiến 5 người bị thương. (Xem chi tiết)

Công an Nghệ An đã tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An 3701S ở số 72 đường Phan Bội Châu (TP Vinh). Thời điểm công an thực hiện khám xét tại trụ sở, lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm có mặt làm việc với công an và ký nhiều giấy tờ, biên bản liên quan. (Xem chi tiết)