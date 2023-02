Bản tin Hình sự: Siết cổ người tình đến chết rồi ra vuông tôm uống thuốc giệt cỏ

TPO - TIN NÓNG ngày 3/2: Bắt tạm giam nguyên Viện trưởng Viện SENA; Vào web đen, phát hiện clip 'nóng' của hàng xóm liền quay ra tống tiền; Thuê xe sang mang ‘cắm’ lấy 4 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài; Sát hại người tình bằng chiếc áo...

Xảy ra mâu thuẫn với người tình 41 tuổi và cũng là hàng xóm của mình, Lương Thanh Lâm (41 tuổi) đến nhà người tình để hàn gắn tình cảm. Trong lúc cự cãi, Lâm dùng áo siết cổ nhân tình, rồi bỏ về vuông tôm gần nhà uống thuốc diệt cỏ với ý định tự tử nhưng không chết. Sau đó, Lâm đến công an Bạc Liêu đầu thú và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Được biết nạn nhân đã ly hôn, sống một mình còn Lâm chưa có gia đình.

Liên quan vụ 7 bị can là tướng lĩnh cấp cao của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam “rút ruột” 50 tỷ đồng chia chác, nhiều sĩ quan cấp tá thuộc Cục Kỹ thuật bị xác định có hành vi sai phạm, song những người này có mối quan hệ lệ thuộc, thực hiện theo mệnh lệnh của cấp trên nên cơ quan tố tụng kiến nghị xem xét kỷ luật về mặt Đảng và Quân đội. (Xem chi tiết)

Bộ Công an đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Sơn Lộ, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển SENA trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. (Xem chi tiết)

Công an huyện Đình Lập, Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Vi Văn Đức (SN 1988) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Đức vào web "đen" xem và tải về điện thoại đoạn clip "nóng" ghi lại hình ảnh nhạy cảm giữa bà P (SN 1975) - ở gần nhà Đức với một người đàn ông không rõ mặt trong nhà nghỉ. Sau đó, Đức liên tục đe dọa, uy hiếp tinh thần và yêu cầu bà P đưa tiền cho mình, nếu không sẽ phát tán video nhạy cảm của bà này lên mạng. (Xem chi tiết)

Công an TT- Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Quang Vũ (SN 1983) về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Vũ thuê ô tô hạng sang hiệu Porsche của anh Nguyễn Hoàng Sang (SN 1990), rồi mang xe đi cầm cố với giá 4 tỷ đồng để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. (Xem chi tiết)

Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến việc giao 3 lô đất tính giá không đúng thực tế cho Công ty Tân Việt Phát. Theo cơ quan truy tố, quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc Hai (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) khai việc giao đất cho Tân Việt Phát phù hợp với kết quả điều tra và thừa nhận sai phạm khi không xác định giá đất tại thời điểm giao đất. (Xem chi tiết)

Gia đình bà D.T.Đ đến công an trình báo về việc bị đối tượng lạ mặt xông vào phòng ngủ, dùng dao khống chế, trói lại và mở két sắt lấy tiền, trang sức trị giá khoảng 250 triệu đồng rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, qua điều tra, công an An Giang xác định bà Đ đã làm giả hiện trường. Sau đó, bà Đ thú nhận, do nợ nần cá nhân nên bà đã đem số tài sản trên đi trả hết nhưng sợ con cái la rầy, nên bà đã báo tin giả để các con tin tưởng. (Xem chi tiết)