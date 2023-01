Bản tin Hình sự: Tin mới vụ dân mạng truy tìm thanh niên 'mất tích' trên đường về quê ăn Tết

TPO - TIN NÓNG ngày 31/1: Bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn, nữ tài xế bị khởi tố; Điều tra vụ người đàn ông tử vong với nhiều vết bỏng trong chung cư ở Đà Nẵng; Tin mới vụ chàng trai được dân mạng truy tìm vì 'mất tích' trên đường về quê ăn Tết...

Sau bản án sơ thẩm, có 17 bị cáo trong vụ án Công ty AIC "thông thầu" tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm đơn kháng cáo, mong cấp phúc thẩm xem xét lại bản án, giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư và ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh không kháng cáo, chấp nhận bản án sơ thẩm. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc Đàm Quốc Việt (SN 1998, Đắk Lắk) báo với gia đình là đi xe máy từ TP Thủ Đức (TP HCM) về quê ăn Tết từ 5h ngày 18/1, nhưng sau đó mất liên lạc; thậm chí, cả nhà Việt đã báo sự việc với chính quyền địa phương, vào tận TP HCM để tìm kiếm và nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng. Mới đây, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết Việt đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì trước đó dùng dao đi cướp đoạt xe máy của người dân. (Xem chi tiết)

Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Hà Nam truy thu hơn 164 tỷ đồng tiền hỗ trợ doanh nghiệp san gạt mặt bằng không đúng quy định tại các dự án: Dự án nhà máy Hoa Sen Hà Nam; Nhà máy sữa Nutifood Hà Nam; Nhà máy Number One Hà Nam; Nhà máy sản xuất dược phẩm Hoa Thiên Phú; nếu chủ đầu tư không thực hiện, sẽ chuyển cơ quan điều tra. (Xem chi tiết)

Công an Lào Cai vừa bắt quả tang Vàng A Cháng (SN 1984, Thanh Hóa), khi đối tượng đang vận chuyển trái phép 20 bánh heroin được ngụy trang trong balo. Tại CQĐT, A Cháng khai rằng vận chuyển số heroin trên từ Lào sang Việt Nam, rồi lên Lào Cai để giao cho một đối tượng (chưa rõ lai lịch). (Xem chi tiết)

Viện KSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi, Nghệ An) về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Theo điều tra, trong lúc Hằng dừng ô tô bên đường để đi vệ sinh thì anh Nguyễn Công P (32 tuổi, Thừa Thiên-Huế) điều khiển xe máy di chuyển đến địa điểm Hằng đỗ xe và xảy ra va chạm với ô tô của Hằng, khiến anh P ngã lăn ra giữa đường. Thấy vậy, Hằng lên ô tô di chuyển tiếp mặc cho anh P nằm lại hiện trường. Sau đó, xe tải đông lạnh do Tưởng Văn Danh (trú tại tỉnh Quảng Bình) điều khiển đã cán qua người anh P khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM đã bắt giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, Đồng Tháp) - nghi phạm gây ra vụ trộm 100 lượng vàng ở tiệm vàng K.T.T.L (quận 12). Trước đó, chủ tiệm vàng kể trên mở cửa tiệm thì phát hiện bị mất 88 lượng vàng 18K và khoảng 20 lượng vàng 24K. Tại CQĐT, Nu khai nhận, trước vụ trộm 100 lượng vàng, đối tượng đã trộm vàng ở tiệm vàng khác tại tỉnh Bình Dương vào tháng 11/2021. (Xem chi tiết)

Ngửi thấy mùi khét bốc ra từ căn hộ ở tầng 6 thuộc chung cư trên đường Vân Đồn, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), cư dân báo cơ quan công an và khi phá cửa vào trong căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông tử vong trên giường với nhiều vết bỏng. Bên cạnh nạn nhân là một phụ nữ trùm chăn. Một số đồ đạc trong nhà bị cháy. Người phụ nữ ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu. Công an TP Đà Nẵng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)