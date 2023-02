Bản tin Hình sự: Gã đàn ông U60 đưa bé gái vào nhà nghỉ làm chuyện đồi bại

TPO - TIN NÓNG ngày 1/2: Điều tra đối tượng lừa đảo, phát hiện giao dịch vay mượn, góp hụi hàng trăm tỷ; Cặp vợ chồng tử vong với nhiều vết thương trong phòng ngủ; Gã đàn ông U60 đưa bé gái vào nhà nghỉ làm chuyện đồi bại...

Công an Lâm Đồng đã khởi tố Võ Thị Hồng Phúc (33 tuổi, TP Đà Lạt) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Phúc và V.T.T.T (30 tuổi) bị người dân tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 6,8 tỷ đồng. Khám xét chỗ ở của Phúc, công an thu giữ nhiều chứng cứ liên quan đến việc vay mượn tiền, lừa đảo, góp hụi của hàng chục người với số tiền gần 100 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an Thanh Hóa vừa bắt quả tang tại phòng ở số 5, khu nhà ở dành cho cán bộ của Chi cục dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung, có 4 cán bộ đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi "liêng". Công an đã thu giữ tại chiếu bạc 13,850 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ 52 cây, 1 chiếu cói. (Xem chi tiết)

Công an TX Sơn Tây đang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể cặp vợ chồng trung tuổi tại căn nhà trên phố Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. Được biết, nạn nhân tử vong ở phòng ngủ tầng 2 với nhiều vết thương trên người, gần đó có 1 con dao gọt hoa quả dài khoảng 15cm. (Xem chi tiết)

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) cùng 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Được biết, đây là lần thứ 4 ông Trần Phương Bình bị truy tố, với khung hình phạt 12 - 20 năm tù giam. (Xem chi tiết)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2023, theo đó TP đặt mục tiêu triệt xóa 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm và không để phát sinh điểm mới. Cùng với đó, duy trì không để tái hoạt động trở lại 7 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, trong đó có phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy). (Xem chi tiết)

Cuối tháng 10/2020, Hoàng Bá Lan (SN 1964) đưa một cháu gái đến nhà nghỉ ở huyện Can Lộc để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau đó, gia đình cháu gái phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an và Lan bị khởi tố về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", nhưng đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương. Mới đây, Lan đã đến Công an huyện Can Lộc đầu thú.

Nhận được tin báo có một số đối tượng lợi dụng cúng xóm đầu năm tổ chức đánh bạc dưới hình thức bầu cua tại miếu xóm tổ 1, thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ Tây, trung úy Ngô Xuân Thành và một công an viên của xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành (Quảng Nam) được cử đến hiện trường để xác minh, làm việc. Tại đây, khi công an xã yêu cầu bà con hợp tác làm việc thì có người gọi trung úy Thành lại một góc để nói chuyện, ngay sau đó, một nhóm người lao vào hành hung. Trung úy Thành rút bình hơi cay xịt để tự vệ và chạy thoát đến cánh đồng lúa cạnh đó. (Xem chi tiết)

Công an huyện Đình Lập (Lạng Sơn) vừa khởi tố Nông Quang Minh (SN 2003) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trước đó, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên vào khoảng 1h sáng 17/1, Minh đã đón em B (SN 2009) về nhà mình ngủ và gạ gẫm thực hiện hành vi quan hệ tình dục.