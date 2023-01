Bản tin Hình sự: Tin mới vụ con dâu và mẹ chồng tẩm xăng đốt tình địch

TPO - TIN NÓNG ngày 30/1: Phát hiện thi thể hai cha con và cháu gái dưới vực sâu ở Thanh Hóa; Hai đối tượng vác dao vào tận nhà dân truy sát; Tin mới vụ con dâu và mẹ chồng tẩm xăng đốt tình địch để dằn mặt...

Phát hiện chồng là Nguyễn Văn H (24 tuổi) đang cõng chị Đàm Thị Mỹ D (28 tuổi, TP Đà Nẵng) trên lưng và đi ra từ quán karaoke, Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) cùng mẹ chồng là Đặng Thị Thống Nhất (44 tuổi) dùng xăng chứa trong chai nước loại 1,5 lít tưới vào người D rồi dùng bật lửa đốt. Sự việc xảy ra nhanh, nhiều người dân phát hiện đã đến dập lửa, khoảng 20 giây sau lửa được dập tắt. Hậu quả, nạn nhân bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu. Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã bắt giữ Nhất và bà Phượng để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Trong lúc đi lấy rau rừng, người dân xã Lũng Cao (huyện Bá Thước) phát hiện 3 thi thể gồm thầy giáo Lữ Văn Kế (SN 1982), con trai đang học lớp 5 và 1 cháu gái họ đang học lớp 7 của thầy Kế, cùng 1 xe máy ở dưới vực sâu, cách mặt đường khoảng 30 m. Theo gia đình, ngày 29/1, thầy Kế đi xe máy chở con và cháu gái đi chơi Tết, khi đi đến đoạn đường 521B, thuộc địa phận bản Cao, xã Lũng Cao (huyện Bá Thước) thì gặp nạn khiến cả 3 người tử vong. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn cá nhân nên anh N. H. T (SN 1983) đã bị N. H. C (SN 1989) cùng 1 thanh niên khác (chưa rõ danh tính), dùng dao truy đuổi và đâm nạn nhân gây thương tích. Theo camera an ninh của người dân cho thấy các đối tượng hung hãn đuổi theo và khống chế anh T để tấn công. Công an thị xã Quảng yên (Quảng Ninh) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Theo công an TP HCM, trong các buổi bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) dùng mạng xã hội livestream nói về đời tư của nhiều người khác thì có sự tham gia của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim. Tuy nhiên, các phát ngôn của tiến sĩ Quân và luật sư Kim chưa có đủ cơ sở khẳng định có những nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân; nội dung thuộc bí mật cá nhân, bí mật của gia đình và đời sống riêng tư. (Xem chi tiết)

Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến các sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 29-15D trên địa bàn. Trước đó, giữa năm 2022, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thường Tín phát hiện Trung tâm đăng kiểm 29-15D thuộc Công ty TNHH Hiệp Hà (Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội) có hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi về đăng kiểm đối với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và tiêu chuẩn về khí thải bảo vệ môi trường. (Xem chi tiết)

Ngày 23/1, gia đình anh L về quê, có nhờ một người phụ nữ trông coi. Đến rạng sáng ngày 24/1, một nhóm gồm 4 đối tượng cầm dao nhọn đột nhập vào nhà., lấy đi nhiều tài sản, gồm: ti vi, máy in, loa thùng, máy giặt... Tổng tài sản bị mất trộm khoảng 40 triệu đồng. Theo anh L, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ trông coi nhà phát hiện kẻ trộm nhưng hoảng sợ không dám tri hô mà nằm im bên trong. Sau khi các đối tượng trộm cắp rời đi, người trông coi nhà gọi báo gia chủ. Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Lực lượng chức năng Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại khu lán ở đường Ngọc Trục (phường Đại Mỗ) vào tối 29/1. Được biết, đây là khu lán tạm kết cấu khung thép mái tôn, xung quanh quây tôn ngăn cách xây dựng tạm trên đất nông nghiệp. Diện tích khoảng 1.500m2 gồm 5 hộ sản xuất và tác động nhiệt một phần của 1 hộ sản xuất liền kề. (Xem chi tiết)