Vì sao không xử lý tiến sĩ luật Đặng Anh Quân trong vụ án Nguyễn Phương Hằng?

Liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp.

Ngày 30-1, VKSND TP HCM cho biết đã nhận được kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (SN 1992, nhân viên Công ty Đại Nam), Huỳnh Công Tân (SN 1994, trưởng phòng truyền thông Công ty Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Kết luận điều tra thể hiện trong các buổi bà Nguyễn Phương Hằng dùng mạng xã hội livestream nói về đời tư của nhiều người khác thì có sự tham gia của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim.

Công an TP HCM thống kê từ khi bà Hằng livestream thì tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia 11 buổi, luật sư Kim tham gia livestream cùng bà Hằng 2 buổi.

Công an TP HCM nhận định các phát ngôn của tiến sĩ Quân và luật sư Kim chưa có đủ cơ sở khẳng định có những nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân; nội dung thuộc bí mật cá nhân, bí mật của gia đình và đời sống riêng tư.

Bà Nguyễn Phương Hằng được xác định đã sử dụng mạng xã hội đã phát sóng trực tiếp xúc phạm nhiều người trong đó có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, nhà báo. Bên cạnh khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP HCM cũng mở rộng điều tra, làm việc với các cá nhân như ê-kíp hỗ trợ kịch bản, nội dung cho bà Hằng phát ngôn trên mạng; làm việc với các YouTuber phát sóng trực tiếp mỗi khi bà Hằng "lên sóng"; làm việc với các luật sư tham gia những buổi công kích trực tiếp của bà Hằng trên mạng xã hội. Liên quan đến vụ việc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni (công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng) cùng một số người khác cũng có đơn yêu cầu xử lý bà Nguyễn Phương Hằng.

Link gốc: https://nld.com.vn/phap-luat/vi-sao-khong-xu-ly-tien-si-luat-dang-anh-quan-trong-vu-an-nguyen-phuong-hang-20230130160651486.htm