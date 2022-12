Khởi tố 3 nhân viên giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng

TPO - Quá trình điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, có 3 bị can đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân.

Chiều 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Cty CP Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng truyền thông Cty CP Đại Nam) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo Cơ quan điều tra, cả 3 bị can Nhi, Hà và Tân là những đối tượng đã giúp sức tích cực cho bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam) thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 24/3, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM từng kết luận, bà Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, đã tổ chức nhiều buổi livestream tại TPHCM để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của một số người như: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Cũng thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng cũng công khai xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiển (phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TPHCM), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là cầu thủ Lê Công Vinh trong các buổi livestream tại Bình Dương.

Cơ quan điều tra cũng từng nêu trong kết luận điều tra rằng, những cá nhân hỗ trợ, giúp sức cho các buổi livestream của bà Phương Hằng, gồm Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, CQĐT đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ và sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật. Và đến nay thì Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can Tân, Hà và Nhi như nêu trên.