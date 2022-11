Công an TPHCM kết thúc điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng

TPO - Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo tin từ Công an TPHCM, vào cuối tháng 10, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ, Công an TPHCM đã ra quyết định nhập vụ án để điều tra.

Tới hôm nay (3/11), Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất công tác điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng đã thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, tổ chức nhiều buổi livestream qua mạng xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (phó tổng biên tập Báo Pháp luật TPHCM), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh…

Ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt giam về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự.

Theo cơ quan điều tra, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, bà Hằng sử dụng những ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan.

Trong quá trình điều tra, bà Phương Hằng đã thừa nhận các hành vi này.

Ngoài ra, theo kết luận điều tra, đối với những cá nhân hỗ trợ, giúp sức các buổi livestream của bà Hằng (các ông, bà Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim), CQĐT đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ để sớm xử lý theo quy định của pháp luật.