Viện KSND tỉnh Bình Dương đề nghị TPHCM nhập vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

TPO - Ngày 20/10, Viện KSND tỉnh Bình Dương có văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương chuyển vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để nhập vụ án, nhằm xử lý triệt hành vi của nữ doanh nhân này.

Theo Viện KSND tỉnh Bình Dương việc chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để xử lý với lý do hành vi phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố giống nhau.

Trước đó, bà Phương Hằng bị 6 cá nhân (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan) tố giác về hành vi "Làm nhục người khác", "Vu khống" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trong quá trình Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thụ lý đơn của một số cá nhân nêu trên thì Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Hằng. Xét thấy tính chất, hành vi giống nhau nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, nhưng đơn vị này không tiếp nhận với lý do chờ ý kiến từ Bộ Công an.

Bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam tại TP HCM từ ngày 24/3. Đến ngày 21/6, bị can Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng. Ngày 18/8, sau khi nhận kết luận điều tra cùng đề nghị truy tố bị can từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 6/9, sau khi Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, Công an TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Thời hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng tương ứng với thời hạn điều tra bổ sung (không quá 2 tháng).

Theo Viện KSND TP.HCM, việc trả hồ sơ vụ án để làm rõ vai trò đồng phạm, xem xét nhập vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Mới đây nhất, bà Nguyễn Phương Hằng và gia đình có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, VKSND TP HCM đề nghị được tại ngoại điều tra.