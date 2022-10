Bản tin Hình sự: Bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn xin tại ngoại

TPO - TIN NÓNG ngày 14/10: Một phóng viên bị mời lên trụ sở công an vì thông tin sai sự thật về SCB và Công ty An Đông; Bắt đối tượng lừa 'chạy việc' vào cơ quan công an với chi phí 1,5 tỷ đồng; Bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn xin tại ngoại....

Ngày 14/10, bị can Nguyễn Phương Hằng (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và gia đình vừa có đơn gửi Công an TP HCM và Viện KSND TP HCM đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại, sau thời gian bị tạm giam từ ngày 24/3 đến nay với lý do, bà Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo trong đại dịch COVID-19. Đồng thời, gia đình muốn bảo lãnh bị can Nguyễn Phương Hằng ra ngoài để được điều trị bệnh.

Công an TPHCM vừa làm việc với bốn cá nhân sử dụng tài khoản Facebook đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến Ngân hàng SCB và Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông. Trong đó, ông T.T.M (SN 1977, là phóng viên của một tạp chí), ông T.M.K (SN 1975, là giảng viên một trường Đại học).

Công an Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1985), để điều tra, xử lý về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, Hồng "nổ" mình có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Bộ Công an nên xin được cho một số cá nhân vào làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa, để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của chị L.T.V (SN 1996).

Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả) đối với Trịnh Sướng (55 tuổi, Sóc Trăng) và 38 bị cáo khác, do bị cáo Nguyễn Ngọc Quan - người bị cho là cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả ở TPHCM có đơn tố cáo bỏ lọt tội phạm, nên HĐXX phúc thẩm vụ án quyết định hoãn phiên tòa.

Bộ Công an vừa có báo cáo gửi Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022. Theo đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 5.117 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (giảm 36,68%), tuy nhiên, số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ tăng 40,97%, với 523 vụ.

Cùng với việc tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Trung Huyên (SN 1993) - kẻ đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội, Hội đồng xét xử đã đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của mẹ bé gái - Nguyễn Thị Luyến (SN 1995), nếu có căn cứ sẽ xử lý theo pháp luật.

Công an TPHCM vừa khởi tố và bắt giữ Ngô Thạch Hảo (33 tuổi, Long An) để điều tra về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới". Theo điều tra, Hảo bị an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vận chuyển trái phép 246 chiếc điện thoại di động các loại Iphone 12 Promax, Iphone 13 Promax, Iphone 14 Promax…đã qua sử dụng từ Singapore về Việt Nam để tiêu thụ.