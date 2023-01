Bản tin Hình sự: Bắt nghi phạm trốn truy nã sau khi đánh gãy mũi con nợ

TPO - TIN NÓNG ngày 28/1: Đánh gãy mũi con nợ, nghi phạm trốn truy nã bị bắt; Mang dao đi đòi bồi thường, rồi đâm chết người; Bắt quả tang hàng chục 'con bạc' sát phạt trong xưởng cơ khí; 4 'quái xế' bị khởi tố vì chặn đường Sài Gòn đua xe;...

Do mâu thuẫn về tiền bạc, Ngô Minh Tú (41 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cùng 4 người khác uy hiếp, đánh đập gãy mũi một con nợ tại Đà Nẵng. Sau khi gây án, Tú bỏ trốn vào Đồng Nai và bị công an truy nã. Đến ngày 26/1, Tú đã tự giác ra cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tự thú và được Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận, di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cần tiền tiêu xài, Trần Phước Đại (28 tuổi, trú TP Vũng Tàu) mua nhiều đồ trang sức vàng giả rồi trộn chung những đồ trang sức vàng thật đến cầm tại một tiệm cầm đồ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thắng Tam) với số tiền hơn 550 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đại để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bình Phước đã lấy lời khai Trần Ngọc Quang (27 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Trước đó, Quang thủ sẵn dao trong người đi đòi tiền bồi thường sau va chạm giao thông tại nhà người đàn ông tên Thuận. Tại đây, Quang và ông Thuận lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau. Thấy hai bên xô xát, một người đang ăn nhậu tên Phương vào căn ngăn thì bị Quang rút dao đâm chết. (Xem chi tiết)

Võ Ngọc Thơ (26 tuổi), Võ Thanh Toàn (20 tuổi) bị Công an quận 10 bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Bị khởi tố về cùng hành vi, Vũ Đức Minh Hùng (20 tuổi) và Quách Phú Khang (17 tuổi) được tại ngoại. Theo điều tra, đêm 22/1 (Mùng 1 Tết), các bị can đã cùng gần 100 "quái xế" hẹn nhau so kè tốc độ trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10, hướng về trung tâm TP HCM. Phát hiện sự việc, Công an quận 10 đã kết hợp cùng Phòng CSGT TP HCM (PC08) chốt chặn nhiều tuyến đường, vây bắt được 33 đối tượng. Theo cảnh sát, Thơ, Toàn, Hùng và Khang tham gia tích cực, có vai trò rủ rê những người khác đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự.

40 cảnh sát thuộc Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) ập vào kiểm tra xưởng cơ khí của ông Đỗ Văn Mậu (SN 1974, trú trên địa bàn), bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi xóc đĩa, thu giữ hàng trăm triệu đồng. Cơ quan công an hiện đang tạm giữ 18 đối tượng và mở rộng điều tra vụ án để làm rõ về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. (Xem chi tiết)

Mâu thuẫn chuyện tình cảm, Trần Thanh Sang (38 tuổi) dùng dao đâm vào bụng ông H.A.L. (49 tuổi) trước căn nhà trên đường Tôn Đản, quận 4 khiến nạn nhân bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng Sang sau khi gây án đã bỏ trốn. Sau khi được cảnh sát vận động, Sang đã ra đầu thú. Hiện Công an quận 4 đang tạm giữ Sang để điều tra, làm rõ.

Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cụ thể, trong 7 ngày nghỉ Tết, trên địa xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội. Trong đó, điều tra khám phá 17 vụ, 80 đối tượng (từ ngày 30 Tết đến nay, không phát sinh các vụ trọng án); phát hiện, bắt 3 vụ, 63 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; điều tra, khám phá 4 vụ phạm tội về ma túy. Bên cạnh đó, không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép… (Xem chi tiết)