Điều tra đối tượng lừa đảo, phát hiện giao dịch vay mượn, góp hụi hàng trăm tỷ

TPO - Từ đơn tố giác của công dân, Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra xác định Võ Thị Hồng Phúc đã vay mượn và góp hụi của hàng chục người với số tiền 100 tỷ đồng, trong đó, một giao dịch có dấu hiệu lừa đảo.

Ngày 1/2, nguồn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Võ Thị Hồng Phúc (33 tuổi, ngụ thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, cuối tháng 12/2022, một người dân cư trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi đơn đến cơ quan chức năng, tố giác bà Võ Thị Hồng Phúc và V.T.T.T (30 tuổi, ngụ xã Trạm Hành) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 6,8 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Phúc có hàng loạt giao dịch vay mượn tiền của nhiều người đang cư ngụ tại TP Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng.

Trong số các vụ vay mượn tiền nói trên, giao dịch giữa Võ Thị Hồng Phúc với một người đang cư trú tại xã Ka Đô (huyện Đơn Dương) có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng với việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, cơ quan chức năng đã khám xét chỗ ở của bà Võ Thị Hồng Phúc, qua đó thu giữ nhiều chứng cứ liên quan đến việc vay mượn tiền, lừa đảo, góp hụi của hàng chục người với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Hiện bị can Võ Thị Hồng Phúc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng làm rõ các hành vi phạm tội khác của Võ Thị Hồng Phúc, các đồng phạm giúp sức cho đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo ai là nạn nhân của bị can Phúc liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này để phối hợp điều tra, xử lý vụ việc.