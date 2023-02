Bản tin Hình sự: Tin mới về 'Tiểu thư sang chảnh' Tina Dương

TPO - TIN NÓNG ngày 2/2: Điều tra vụ nổ súng vào công nhân trong khu công nghiệp; Tin mới về 'Tiểu thư sang chảnh' Tina Dương; Phong tỏa hẻm ở quận 6 TPHCM để điều tra vụ việc bé gái 7 tháng tuổi tử vong, nghi do bạo hành...

Công an Bình Thuận đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Ninh Thị Vân Anh (tức Tina Dương, 28 tuổi, Bắc Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Theo điều tra, Vân Anh thuê ô tô tự lái thời hạn 3 tháng và yêu cầu giao tại TP Phan Thiết, với giá 45 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời hạn trả xe, Vân Anh không trả mà mang xe bán cho anh Bùi Đức Hiếu (29 tuổi, Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Để lấy được hết tiền bán xe, Vân Anh đặt làm giả một giấy đăng ký xe giao cho anh Hiếu để tạo lòng tin. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn trong lúc làm việc nên một số công nhân đã gọi thêm người đi ô tô đến trước cổng công ty trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương) để giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy đối phương vừa dắt xe máy ra khỏi cổng công ty, người đàn ông trên xe ô tô bất ngờ rút súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn, rất may đạn không trúng người mà chỉ trúng xe máy. Công an TX Bến Cát đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ trên địa bàn. Trước đó, người dân sinh sống tại ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải phát hiện thi thể chị N.T.Tr (SN 1988) trong tiệm tạp hóa của chính nạn nhân, với nhiều vết bầm trên cổ. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn, tranh chấp tiền bạc trong sinh hoạt nên nhân lúc vợ là bà N.T.M (54 tuổi) đi làm, ông Đinh Văn Thành (54 tuổi, vợ chồng ông Thành đã ly thân nhiều năm, sống chung nhà nhưng không ở chung phòng) mở két sắt và lấy toàn bộ tài sản trị giá hơn 2,3 tỷ đồng bên trong đưa đi cất giấu tại kho sau nhà. Công an Quảng Nam đã tạm giữ ông Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Sơn (cựu Trung tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Hoàng Văn Đồng (Trung tướng, cựu Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) về tội “Tham ô tài sản”. Theo cáo trạng, năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phân bổ 150 tỷ đồng ngân sách Nhà nước cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư, thiết bị. Ông Sơn khi đó gặp, yêu cầu cấp dưới là Nguyễn Văn Hưng phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng. (Xem chi tiết)

Công an quận 6 vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM phong tỏa một con hẻm ở đường Bà Hom (thuộc địa bàn phường 13, quận 6) để điều tra vụ việc bé gái 7 tháng tuổi tử vong bất thường, nghi do bị bạo hành. Trước đó, một người đàn ông có liên quan đã bị đưa về trụ sở Công an phường 13 để làm việc. (Xem chi tiết)