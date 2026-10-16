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Chật vật giữ khách qua rào chắn Metro

Phương Vy

TPO - Rào chắn thi công Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dựng sát cửa nhà, khiến nhiều cửa hàng ở TPHCM rơi vào cảnh vắng khách, doanh thu sụt giảm. Dù vậy, các tiểu thương vẫn cố gắng duy trì buôn bán, xoay xở đủ cách để giữ khách và chờ công trình hoàn thành.

Trưa 15/10, dọc các tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh, nhiều khu vực thi công các nhà ga thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã được quây rào, máy móc và thiết bị xây dựng tập kết bên trong. Những hàng rào tôn kéo dài khiến việc đi lại, kinh doanh của các hộ dân ven đường gặp không ít khó khăn.

Tại khu vực ga Tao Đàn, nhà thầu bắt đầu rào chắn đoạn đường dài khoảng 350m từ ngày 10/10. Một bên đường được chừa hơn 10m cho phương tiện lưu thông, trong khi phía còn lại, hàng rào tôn dựng sát cửa nhiều nhà dân, chỉ để lại lối đi nhỏ cho người ra vào.

Cửa hàng vắng khách

Cẩn thận chỉnh sửa những tấm ảnh khách gửi qua Zalo để rửa ảnh thẻ, ảnh chân dung, ông Phan Hồ Cao Trường, chủ hiệu ảnh Nguyễn Kỳ (phường Bến Thành) cho biết, việc kinh doanh gần đây bị ảnh hưởng đáng kể.

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Ông Trường vẫn mở cửa phục vụ khách, chỉnh sửa ảnh đẹp hơn, giao hàng tận nơi...

“Mặt bằng này tôi thuê gần 40 triệu đồng/tháng, nhưng nay bị rào chắn ngay sát cửa nhà khiến lượng khách giảm đi rất nhiều. Tôi chỉ mong việc thi công hoàn thành nhanh chóng để mình còn kiếm sống”, ông Trường chia sẻ.

Ngay bên cạnh, tiệm cà phê kem dẻo Buôn Mê cũng rơi vào cảnh vắng vẻ. Nhân viên ngồi chờ khách nhưng lượng người ghé mua trực tiếp rất ít, phần lớn đơn hàng đến từ kênh trực tuyến.

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Rào chắn dựng lên khiến việc kinh doanh của người dân thêm chật vật

“Rào tôn chắn sát cửa, chỉ chừa lại con hẻm nhỏ đủ cho một người đi bộ. Khách đến không có chỗ gửi xe nên họ không vào. Từ sáng đến giờ chỉ mới bán được 2 đơn hàng, chủ yếu là đặt online”, nhân viên tiệm cho biết.

Không chỉ những cửa hàng thuê mặt bằng chịu áp lực, các hộ buôn bán nhỏ lẻ cũng phải tính toán từng khoản thu chi để duy trì cuộc sống.

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Con hẻm chỉ đủ người đi bộ

Trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Xuân Hòa), bà Trúc (66 tuổi) đã có 7 năm bán nước tại khu này bộc bạch, quầy nước là nguồn thu nhập trang trải cuộc sống hằng ngày. Việc rào chắn kéo dài khiến hoạt động buôn bán gặp khó, mỗi vị khách ghé mua hàng đều trở nên đáng quý.

“Tôi bán nước kiếm đồng ra đồng vào đủ ăn qua ngày thôi. Việc rào chắn này đã bắt đầu từ đầu tháng 9 tới nay. Biết rằng việc làm Metro này sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn nên mình rất ủng hộ. Chỉ mong việc thực hiện này được triển khai nhanh chóng để người dân được sống yên lành”, bà Trúc nói.

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Bà Trúc mong mỏi dự án sớm hoàn thành để yên tâm buôn bán

Trên đường Trường Chinh, chủ một tiệm vải cũng cho biết hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng ngay khi hàng rào được dựng lên. Theo người này, các cửa hàng có mặt bằng thuê phải gánh thêm áp lực vì tiền thuê vẫn phải trả trong khi lượng khách giảm.

“Bữa giờ người ta trả mặt bằng nhiều lắm”, chủ tiệm vải chia sẻ.

Xoay đủ cách giữ chân khách

Dù gặp khó khăn, nhiều tiểu thương vẫn cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh, tìm cách để khách hàng tiếp tục mua sắm thay vì đóng cửa chờ công trình hoàn thành.

Với hiệu ảnh Nguyễn Kỳ, ông Trường chủ động duy trì liên lạc qua Zalo để khách có thể đặt dịch vụ từ xa. Người có nhu cầu rửa ảnh chỉ cần gửi hình, ông chỉnh sửa theo yêu cầu rồi sắp xếp giao tận nơi. Trường hợp khách muốn đến trực tiếp, ông sẽ hướng dẫn lối đi vào cửa hàng.

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Khó khăn là thế, tiểu thương vẫn tìm cách thích nghi như bán hàng online, giao hàng tận nơi, tăng khuyến mãi...

“Zalo của tôi luôn ở chế độ mở để khách liên hệ. Nếu khách muốn đến trực tiếp, tôi sẽ hướng dẫn đường vào. Nếu khách gửi hình qua Zalo, tôi sẽ chỉnh sửa và rửa ảnh theo yêu cầu. Sau đó đặt xe để giao đến tận nơi cho khách. Mình phục vụ có tâm, chắc chắn khách sẽ không bỏ”, ông Trường bộc bạch.

Nhiều hàng quán dọc các tuyến đường có rào chắn cũng tìm cách thích nghi. Trên những vách tôn, thông báo về địa chỉ mới hoặc dòng chữ “vẫn bán” được treo để khách biết cửa hàng vẫn đang hoạt động.

Một số quán ăn bố trí nhân viên đứng ở hai đầu hàng rào để hỗ trợ khách. Người mua gọi món bên ngoài, nhân viên chuyển thông tin vào quán, sau đó món ăn được mang ra giao tận tay. Cách làm này giúp các cửa hàng duy trì phục vụ trong điều kiện khách khó tiếp cận trực tiếp.

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Trên hàng rào, thông báo về địa chỉ mới hoặc dòng chữ “vẫn bán” được treo để khách biết cửa hàng vẫn đang hoạt động

Việc đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi, tăng khuyến mãi và hướng dẫn khách tìm lối vào đang trở thành những giải pháp được nhiều hộ kinh doanh lựa chọn. Dù vậy, với các cửa hàng phụ thuộc vào khách ghé trực tiếp, việc giữ doanh thu vẫn là bài toán không dễ khi lối đi và chỗ dừng xe bị hạn chế.

Theo kế hoạch xây dựng, Metro số 2 có tổng chiều dài hơn 11km, trong đó đoạn đi ngầm dài khoảng 9,2km. Phạm vi thi công chủ yếu nằm tại 11 nhà ga dọc đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh. Với các ga ngầm, nhà thầu phải chiếm dụng phần lớn mặt đường hiện hữu để thi công tường vây và kết cấu ngầm dưới lòng đất.

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Trong thời gian công trình triển khai, những hộ kinh doanh ven đường vẫn phải tìm cách duy trì nguồn thu giữa bộn bề chi phí

Dự án được điều chỉnh kéo dài thêm hơn 200m để đấu nối trực tiếp với ga Bến Thành của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tạo điểm kết nối quan trọng trong mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM.

Trong thời gian công trình triển khai, những hộ kinh doanh ven đường vẫn phải tìm cách duy trì nguồn thu giữa bộn bề chi phí. Điều họ mong mỏi là tiến độ thi công được bảo đảm, việc đi lại sớm thuận tiện hơn để khách có thể trở lại cửa hàng, giúp việc buôn bán dần ổn định.

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#kinh doanh #metro số 2 #Bến Thành #TPHCM #rào chắn

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