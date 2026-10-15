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Pháp luật

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Tài xế gây tai nạn ở Vĩnh Long lãnh 30 tháng tù: Gia đình nữ sinh sẽ kháng cáo

Cảnh Kỳ

TPO - Sau khi nghe Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND khu vực 4 - Vĩnh Long tuyên phạt tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung 30 tháng tù, gia đình nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn thể hiện quan điểm không đồng tình với bản án, sẽ kháng cáo toàn bộ bản án.

Sáng 15/10, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông xảy ra năm 2024 ở huyện Trà Ôn cũ, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi, Vĩnh Long) tử vong.

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Chủ tọa phiên tòa đọc bản án sơ thẩm.

Sau khi nghe tòa tuyên án, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân) cho biết, gia đình không đồng tình và sẽ kháng cáo toàn bộ bản án.

Theo bà Hiền, mức án tòa tuyên chưa tương xứng với hành vi của bị cáo Trung, chưa đủ sức răn đe, trong khi gia đình bà mất mát quá lớn. Trung cũng chưa thành thật khai báo tại tòa.

Về các khoản yêu cầu bồi thường thiệt hại, bà Hiền cho biết, gia đình đã kê khai các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến việc cứu chữa, mai táng cho cháu Trân để HĐXX xem xét, đánh giá. Gia đình bà không áp đặt một mức bồi thường cụ thể, chỉ đề nghị HĐXX xem xét trên cơ sở quy định pháp luật, tính chất vụ án và các thiệt hại thực tế đã xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Hiền mang theo di ảnh con gái tới tòa.

Bà Nguyễn Thị Hiền mang theo di ảnh con gái tới tòa.

Liên quan đến khoản tiền 150 triệu đồng gia đình Trung đã nộp cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả, bà Nguyễn Thị Hiền cho rằng, đây là khoản tiền gia đình bị cáo Trung tạm bỏ ra. Tuy nhiên, số tiền này dự kiến sẽ được bảo hiểm hoàn trả, bù đắp lại theo quyền lợi bảo hiểm.

Do vậy, gia đình bị hại cho rằng, cần phân biệt giữa việc gia đình bị cáo tạm thời ứng tiền để khắc phục hậu quả (chờ bảo hiểm hoàn trả), với việc gia đình bị cáo phải dùng nguồn tài chính của mình để chi trả.

"Phiên toà sơ thẩm đã khép lại với một kết quả khiến gia đình chúng tôi thấy vô cùng hụt hẫng và bất ngờ. HĐXX đã bác bỏ các kiến nghị trả hồ sơ của các luật sư. Đối với gia đình chúng tôi, việc làm rõ danh tính 'người bí ẩn' ngồi trên xe (ngồi cùng buồng lái với tài xế Trung tại thời điểm tai nạn - PV), hành vi không xuống xe cứu giúp kịp thời của bị cáo là vô cùng quan trọng để phản ánh đúng bản chất vụ án. Chúng tôi sẽ kháng cáo để tòa phúc thẩm xem xét một cách toàn diện hơn", bà Hiền nói.

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Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung nghe tòa tuyên án.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ô tô tải gây tai nạn tại Tỉnh lộ 901, đoạn qua xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long. Trung được xác định đã lấn làn trái để vượt xe bán tải đang đỗ phía trước, dẫn tới tai nạn làm em Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung mức án 2 năm 6 tháng tù, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tòa buộc gia đình bị cáo Trung bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 246 triệu đồng.

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#tai nạn giao thông #kháng cáo #gia đình bị hại #tòa án #Vĩnh Long #điều tra bổ sung #bồi thường

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