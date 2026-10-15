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Quảng Trị điều động nhiều chủ tịch xã và phó giám đốc sở

Hoàng Nam

TPO - Quảng Trị điều động 12 chủ tịch UBND xã, đồng thời đưa nhiều phó giám đốc sở về cơ sở, giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch UBND xã, phường.

Sáng 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 22 cán bộ lãnh đạo địa phương, sở, ngành.

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Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị và ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị trao quyết định và tặng hoa các cán bộ được điều động.

Đáng chú ý, 12 chủ tịch UBND xã được điều động, giữ chức phó bí thư đảng ủy và được giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch UBND xã tại nơi đến.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, được điều động đến xã Cam Lộ; ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ, được điều động đến xã Hiếu Giang.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão, được điều động đến xã Bố Trạch; ông Đỗ Mạnh Tài, Chủ tịch UBND xã Bố Trạch, được điều động đến xã Hoàn Lão.

Ông Đinh Duy Hòa, Chủ tịch UBND xã Minh Hóa, được điều động đến xã Kim Điền; ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Điền, được điều động đến xã Minh Hóa.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, được điều động đến xã Lệ Ninh; ông Nguyễn Hữu Hán, Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh, được điều động đến xã Lệ Thủy.

Bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên, được điều động đến xã Gio Linh; ông Lê Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND xã Gio Linh, được điều động đến xã Cồn Tiên.

Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định, được điều động đến xã Nam Hải Lăng; ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, được điều động đến xã Vĩnh Định.

Cùng đợt này, ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Nam Trạch.

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Đáng chú ý, đợt này có ba phó giám đốc sở được điều động về cơ sở giữ chức Chủ tịch UBND cấp xã.

Ba phó giám đốc sở được điều động về cơ sở, chỉ định giữ chức phó bí thư đảng ủy và giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch UBND xã, phường. Trong đó, ông Nguyễn Văn Biên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, đến xã Lao Bảo; ông Hoàng Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Tài chính, đến phường Đồng Hới; ông Võ Quốc Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến xã Cửa Tùng.

Tại xã Nam Ba Đồn, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã, được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã. Ông Trần Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động các ông Trần Lích, Chủ tịch UBND xã Nam Trạch; Võ Đức Diện, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng; Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, đến công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của Tỉnh ủy.

Ông Mai Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

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