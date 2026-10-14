Hà Nội tính thay thế dần những nơi trồng hoa sữa quá dày

TPO - Hà Nội tính thay thế dần cây hoa sữa trồng mật độ cao tại một số tuyến phố cụ thể trong quãng thời gian từ 3-7 năm tới.

Ngày 14/10, UBND TP Hà Nội có thông tin về việc rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe của nhân dân.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh Thành phố theo Đề án đã được phê duyệt. Việc này nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, đồng thời gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, một số tuyến phố có mật độ cây hoa sữa dày sẽ được nghiên cứu thay thế dần trong 3-7 năm tới.

Theo thống kê, Hà Nội đang có khoảng 14.400 cây hoa sữa

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, qua khảo sát, nhiều tuyến phố Thủ đô hình thành hàng cây đặc trưng gắn liền với lịch sử phát triển đô thị như: Sao đen trên các tuyến phố cũ, xà cừ tại một số khu tập thể và khu phố thời kỳ trước, hoa sữa tại các khu đô thị mới, bằng lăng và phượng vĩ tại các tuyến phố và không gian công cộng.

Qua thời gian, các hàng cây này đã góp phần tạo nên bản sắc không gian xanh của Hà Nội, như: Xà cừ khoảng 10.400 cây, Phượng vĩ 16.000 cây, Bằng lăng khoảng 17.500 cây, Hoa sữa khoảng 14.400 cây, Muồng khoảng 12.500 cây, Sấu khoảng 26.400 cây, Sao đen khoảng 1.800 cây… làm nên đặc trưng cho từng tuyến phố như hàng cây Sao đen ở phố Lò Đúc, Xà cừ ở phố Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, cây Sấu ở phố Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Phượng vĩ ở phố Lý Thường Kiệt, Hoa sữa ở phố Nguyễn Du.

Hoa sữa (với tên khoa học Alstonia scholaris) - phổ biến trên nhiều tuyến phố với mùi hoa đặc trưng, tuy nhiên cần phải kiểm soát mật độ trồng trong đô thị để không ảnh hưởng đến người dân như trên phố Nguyễn Du, Đào Tấn.

Do đó, cơ quan này đề xuất cần hoàn thiện bộ tiêu chuẩn cây xanh đô thị, tránh tình trạng trồng theo phong trào, thiếu đồng bộ (ví dụ: hoa sữa trồng dày ở một số tuyến phố gây ô nhiễm mùi). Đồng thời, xây dựng quy hoạch loài cây đặc trưng cho từng tuyến phố, từng khu vực, vừa tạo bản sắc vừa đảm bảo an toàn.

Sở Xây dựng Hà Nội đã đưa giải pháp cho cây cần thay thế và kế hoạch trồng cây xanh đô thị giai đoạn năm 2026 - 2030. Theo đó phân loại cây nhóm A gồm các cây nguy hiểm cần thay ngay, đó là các loại bị sâu bệnh trên 60% tán, rỗng ruột, nghiêng... các loại này sẽ thay thế trong 1-2 năm tới.

Đối với nhóm B là cây cần thay thế trong trung hạn, bao gồm các loại cây phát triển kém, rễ nổi lên hè, cây sai chủng loài theo quy hoạch tuyến và hoa sữa mật độ cao ảnh hưởng đến cư dân. Nhóm này sẽ được thay dần trong 3-7 năm tới.

Đối với nhóm C là các cây khỏe nhưng tán mất cân đối, cây bản địa nhưng cần cắt chỉnh sẽ được cải tạo, nuôi dưỡng.