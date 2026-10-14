Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai ca bệnh khó được bác sĩ Việt Nam chia sẻ với đồng nghiệp thế giới

Ngọc Lâm
Hai ca bệnh khó được bác sĩ Việt Nam chia sẻ với đồng nghiệp thế giới

TPO - Một người phụ nữ lồi mắt sau chấn thương sọ não và một cô gái trẻ nhập viện vì dị dạng mạch máu đã vỡ, là 2 ca bệnh phức tạp được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ với đồng nghiệp tại Hội nghị Liên đoàn Can thiệp mạch thần kinh thế giới tổ chức ở Hàn Quốc từ ngày 11-15/10.

Lồi mắt vì đường rò trong sọ

Ba tháng sau chấn thương sọ não, người phụ nữ 60 tuổi xuất hiện lồi mắt tăng dần, mắt đỏ và nhìn đôi. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện mắt phải bệnh nhân lồi, phần niêm mạc phủ mắt sưng phù và tổn thương dây thần kinh điều khiển vận động mắt.

Kết quả chụp MRI xác định người bệnh có đường thông bất thường giữa động mạch cảnh trong và xoang hang, một khoang chứa máu tĩnh mạch nằm trong sọ. Máu từ động mạch có áp lực cao chảy trực tiếp vào đây, làm tăng áp lực trong hệ tĩnh mạch liên quan và ảnh hưởng đến mắt.

Ca bệnh được trình bày trong tham luận của ThS.BS Lê Nguyễn Ngọc Minh- Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế và đồng nghiệp, tại Hội nghị lần thứ 18 Liên đoàn Can thiệp thần kinh thế giới tổ chức ở Hàn Quốc ngày 14/10.

tp-c_bac-si-minh-ngoc.jpg
ThS.BS Lê Nguyễn Ngọc Minh- Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế sau trình bày báo cáo tại Hội nghị

Theo bác sĩ Minh, dạng rò trực tiếp này thường liên quan chấn thương sọ não hoặc vỡ túi phình động mạch.

Để đóng đường rò, ê kíp phối hợp hai loại vật liệu: coil và Onyx. Coil là những vòng xoắn kim loại nhỏ, được đưa qua ống thông đến vị trí điều trị. Onyx là vật liệu gây tắc dạng lỏng, giúp lấp phần đường thông còn lại.

“Có thể hình dung coil tạo khung đỡ và làm chậm dòng máu, còn Onyx lấp vào các khoảng trống giữa những vòng xoắn. Ê kíp đồng thời sử dụng bóng hỗ trợ để kiểm soát dòng chảy, hạn chế vật liệu đi đến nơi không mong muốn”- bác sĩ Minh giải thích.

Với nữ bệnh nhân, hai vòng xoắn kết hợp 2 ml Onyx đã giúp bít hoàn toàn đường rò trên hình ảnh kiểm tra. Mục tiêu của phương pháp là đóng đường thông bất thường nhưng vẫn giữ động mạch cảnh trong lưu thông.

Bác sĩ Minh cho biết, từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2025, nơi đây nghiên cứu 18 bệnh nhân được điều trị, trong đó 13 người có tiền sử chấn thương sọ não. Kết quả chụp mạch ghi nhận 14 người được bít hoàn toàn đường rò, ba người bít gần hoàn toàn.

Về triệu chứng, 11 người hết triệu chứng, 6 bệnh nhân cải thiện và một người không thay đổi. Một trường hợp gặp tình trạng Onyx di chuyển trong lúc can thiệp, khiến đường rò chưa được bít hoàn toàn. Theo bác sĩ Ngọc Minh, nhóm nghiên cứu không ghi nhận đột quỵ thiếu máu não, xuất huyết nội sọ hoặc tử vong liên quan thủ thuật. “Kết quả bước đầu cho thấy triển vọng của phương pháp phối hợp này”- bác sĩ Ngọc Minh nói.

Điều trị dị dạng mạch máu não cho cô gái 23 tuổi

Nếu ca bệnh đầu tiên bắt đầu bằng biểu hiện ở mắt, tham luận thứ hai của bác sĩ Nguyễn Hoàng Vũ- Trung tâm Đột quỵ- Bệnh viện Trung ương Huế đề cập một cô gái 23 tuổi nhập viện sau cơn đau đầu dữ dội đột ngột, buồn nôn, nôn nhiều và giảm tỉnh táo.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận người bệnh yếu cả bốn tay chân, liệt mặt bên trái và khó đưa mắt nhìn ngang. Chẩn đoán hình ảnh phát hiện dị dạng mạch máu nhỏ đã vỡ, nằm sâu trong não, liên quan động mạch Percheron. Đây là nhánh mạch cung cấp máu cho những vùng não quan trọng.

tp-c_anh-bs-vu-va-minh.jpg
Bác sĩ Lê Nguyễn Ngọc Minh và Bác sĩ Nguyễn Hoàng Vũ tại WFITN 2026

Sau 14 ngày điều trị bằng thuốc và theo dõi, người bệnh tỉnh hơn, sức tay chân cải thiện, không ghi nhận chảy máu lại và ê kíp quyết định can thiệp để đóng dị dạng.

Theo bác sĩ Vũ, trước thủ thuật, bác sĩ đưa chọn lọc thuốc lidocaine và propofol vào nhánh động mạch cần điều trị. Phép thử giúp đánh giá nguy cơ ảnh hưởng chức năng thần kinh khi nút mạch. Trong thời gian thử, không ghi nhận biểu hiện bất thường.

Bác sĩ sau đó sử dụng Onyx để bít tổn thương. Hình ảnh chụp kiểm tra cho thấy dị dạng đã được đóng hoàn toàn. Tuy nhiên, diễn biến những ngày tiếp theo cho thấy công việc điều trị vẫn chưa kết thúc.

“Ngày đầu sau can thiệp, chúng tôi phát hiện một vùng tổn thương nhỏ của bệnh nhân. Sang ngày thứ hai, người bệnh yếu nửa người trái tăng dần, kèm nói khó. Hình ảnh kiểm tra ghi nhận vùng não bị thiếu máu tiếp tục tiến triển”- bác sĩ Vũ chia sẻ. Đến ngày thứ mười, các triệu chứng bắt đầu cải thiện.

Được giới thiệu tại hội nghị quy tụ hàng nghìn đồng nghiệp quốc tế, hai tham luận của nhóm bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế mang kinh nghiệm điều trị từ Việt Nam đến với diễn đàn chuyên ngành thế giới. Những kết quả đạt được, cùng việc phân tích thẳng thắn các nguy cơ và biến chứng, cho thấy năng lực chuyên môn và tinh thần cầu thị của đội ngũ thầy thuốc trong nước. Qua những trao đổi ấy, kinh nghiệm của y tế Việt Nam được chia sẻ rộng hơn, góp thêm cơ sở để đồng nghiệp cùng hoàn thiện cách điều trị và mở ra cơ hội hợp tác vì người bệnh.

Xem thêm

#dị dạng mạch máu #bệnh viện Trung ương Huế #đột quỵ #chấn thương sọ não #can thiệp thần kinh #hội nghị quốc tế #bác sĩ Việt Nam

Cùng chuyên mục

Xông lá giải cảm khi mắc cúm, coi chừng phản tác dụng

Xông lá giải cảm khi mắc cúm, coi chừng phản tác dụng

TPO - Nhiều người có thói quen xông lá hoặc cố gắng vận động để ra thật nhiều mồ hôi khi bị cúm, với hy vọng bệnh sẽ nhanh khỏi. Tuy nhiên, những cách làm này không giúp loại bỏ virus cúm, thậm chí có thể khiến cơ thể mất nước và mệt mỏi hơn.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp đôi chi BHYT cho y học cổ truyền

Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp đôi chi BHYT cho y học cổ truyền

TPO - Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng chi phí từ Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả cho khám, chữa bệnh y học cổ truyền tăng tối thiểu gấp 2 lần so với năm 2025. Mục tiêu này áp dụng với tổng chi phí chi trả của Quỹ, không đồng nghĩa mức thanh toán cho từng dịch vụ được tăng gấp đôi.

Điều trị trúng đích mở ra kì vọng mới cho người bị hen nặng

Điều trị trúng đích mở ra kì vọng mới cho người bị hen nặng

TPO - Các chuyên gia y tế nhận định nhóm bệnh nhân hen nặng phải đối mặt với nguy cơ lên cơn cấp, nhập viện và suy giảm chất lượng cuộc sống. Những tiến bộ trong tìm hiểu cơ chế viêm và điều trị trúng đích đang mở ra hướng tiếp cận mới, hướng tới kiểm soát bệnh hiệu quả và cá thể hóa điều trị.

Đưa bác sĩ trẻ về nhà thuốc, khám bệnh miễn phí cho người dân

Đưa bác sĩ trẻ về nhà thuốc, khám bệnh miễn phí cho người dân

Ngày 13/10, FPT Long Châu phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam công bố chương trình “Bác sĩ ngay đây – An tâm từ đây”. Đây là kế hoạch dài hạn, tạo thêm cơ hội để người dân được bác sĩ tư vấn sức khỏe, nhận diện sớm nguy cơ bệnh tật và kết nối với cơ sở y tế phù hợp.

Bánh mì Bà Được xin lỗi sau vụ 167 người nhập viện

Bánh mì Bà Được xin lỗi sau vụ 167 người nhập viện

TPO - Trong khi kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và thực phẩm vẫn chưa có, phía bánh mì Bà Được đã lên tiếng xin lỗi khách hàng, tạm dừng kinh doanh và cho biết phối hợp khắc phục hậu quả theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

TPHCM 'đỏ mắt' tìm bác sĩ

TPHCM 'đỏ mắt' tìm bác sĩ

TPO - Hơn chục bệnh viện, trung tâm y tế tại TPHCM đăng thông báo tuyển bác sĩ trong tháng 10, với nhu cầu trải rộng từ các chuyên khoa sâu đến tuyến y tế khu vực. Bên cạnh tăng đãi ngộ, ngành y tế đang triển khai thêm chính sách hỗ trợ để thu hút nhân lực về tuyến cơ sở và giữ chân bác sĩ trẻ.

Cảnh báo chứng bệnh khiến người trẻ ăn mất kiểm soát

Cảnh báo chứng bệnh khiến người trẻ ăn mất kiểm soát

TPO - Tự gây nôn, nhịn ăn hay lạm dụng thuốc để giữ cân nặng có thể đẩy người mắc chứng ăn vô độ tâm thần vào tình trạng rối loạn điện giải nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ ghi nhận những trường hợp người trẻ rơi vào vòng xoáy ăn uống mất kiểm soát và tìm mọi cách loại bỏ thức ăn khiến sức khỏe ảnh hưởng trầm trọng.

Bé gái tử vong tại bệnh viện sau mũi tiêm

Bé gái tử vong tại bệnh viện sau mũi tiêm

TPO - Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân một bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai).

Bệnh viện Quốc tế City ứng dụng IVUS thế hệ mới: Nâng cao độ chính xác trong can thiệp mạch vành

Bệnh viện Quốc tế City ứng dụng IVUS thế hệ mới: Nâng cao độ chính xác trong can thiệp mạch vành

Công nghệ IVUS được ứng dụng tại Bệnh viện Quốc tế City giúp bác sĩ có thể quan sát trực tiếp cấu trúc bên trong lòng mạch, đánh giá mảng xơ vữa, đo kích thước lòng mạch và kiểm tra tình trạng stent sau can thiệp giúp bác sĩ “nhìn thấy rất rõ” những tổn thương mà phương pháp thông thường có thể chưa thể hiện đầy đủ.

Dr.Body – Thương hiệu phát triển giải pháp “dưỡng thân tâm” tại nhà

Dr.Body – Thương hiệu phát triển giải pháp “dưỡng thân tâm” tại nhà

Trong nhịp sống hiện đại, chăm sóc bản thân ngày càng trở thành một phần của đời sống hàng ngày. Không nhất thiết phải dành nhiều thời gian hay chuẩn bị cầu kỳ, đôi khi việc chăm sóc cơ thể có thể bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ, đơn giản và thuận tiện. Theo định hướng đó, Dr.Body phát triển các dòng miếng dán chăm sóc cơ thể tại nhà, lấy cảm hứng từ thảo mộc và tinh thần dưỡng sinh phương Đông. Với thương hiệu, đây không chỉ là câu chuyện về một sản phẩm tiện dụng, mà còn là cách đưa thói quen quan tâm đến cơ thể trở nên gần gũi hơn với cuộc sống hiện đại.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe