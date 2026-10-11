Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Số người nhập viện tăng lên 105

TPO - Tính đến sáng 11/10, số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được (trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng lên 105 trường hợp.

Sáng 11/10, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Phan Minh Đan cho biết, đến sáng nay, số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được (phường Cẩm Thành), đã tăng lên 105 trường hợp.

“Hiện Sở Y tế đang chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn và các cơ sở y tế của tỉnh tiếp tục theo dõi, ghi nhận và tập trung điều trị cho các bệnh nhân”, ông Đan nói.

Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành, khiến nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Điểm bán bánh mì Bà Được (trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi)

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Đồng thời, thông báo đến người dân trong khu vực, khuyến cáo những người có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở liên quan đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Ngành y tế được yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, thực hiện đúng quy trình vệ sinh, chế biến, bảo quản thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

UBND phường Cẩm Thành đã tiến hành niêm phong xe bán bánh mì.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân khai báo đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì Bà Được (trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành) do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ. Thời gian sử dụng thực phẩm được ghi nhận từ 9h – 18h ngày 9/10.

Sau đó, hàng loạt người trong số này phải nhập viện với các triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì Bà Được, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Cũng liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường đã tham gia phối hợp với Sở Y tế và cơ quan chuyên môn, chức năng khác tiến hành xác minh vụ việc, để xử lý theo quy định pháp luật.