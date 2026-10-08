Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM lên tiếng sau phản ánh bác sĩ lớn tiếng, từ chối khám cho trẻ sốt

TPO - Một phụ huynh phản ánh bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM lớn tiếng trong lúc trao đổi và không tiếp tục khám cho con chị dù trẻ đang sốt cao. Sau khi rà soát sự việc, bệnh viện thừa nhận cách giao tiếp của bác sĩ chưa phù hợp và đã yêu cầu xử lý theo quy định.

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội phản ánh bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) lớn tiếng với mẹ của một bệnh nhi và từ chối tiếp tục khám cho trẻ dù bé đang sốt. Bài viết nhận gần 30.000 lượt tương tác, hơn 8.000 bình luận và hơn 2.000 lượt chia sẻ.

Theo nội dung bài đăng của tài khoản C.T.M., sự việc xảy ra sáng 5/10 tại phòng khám E03.06, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Con của chị M. bị sốt cao, lờ đờ, nôn ói và phải chờ khoảng 60 phút mới đến lượt khám do lượng bệnh nhi đông.

Bài đăng của tài khoản C.T.M. được chia sẻ trên mạng xã hội

Tại phòng khám E03.06, giữa chị M. và bác sĩ T.T.T.T., Khoa Nội tổng quát, xảy ra trao đổi qua lại. Theo phản ánh, bác sĩ đã lớn tiếng và sau đó từ chối khám cho con chị dù trẻ đang sốt cao.

Bài đăng cho biết sau đó bác sĩ T. rời khỏi phòng khám. Một điều dưỡng có mặt đã đưa bệnh nhi sang phòng khác để tiếp tục khám và xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, chị M. không đồng ý và đề nghị được trao đổi trực tiếp với bác sĩ T. ngay lúc đó nhưng không được đáp ứng.

“Tôi đã có một trải nghiệm vô cùng tồi tệ vì thái độ và hành vi của BS T.T.T.T.”, tài khoản C.T.M. viết.

Chiều 8/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết đã rà soát lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, thăm khám bệnh nhi và làm việc với những người liên quan, đồng thời gặp gia đình để trao đổi về sự việc.

Theo bệnh viện, trẻ đã được tiếp nhận và sàng lọc ngay từ đầu để xác định có cần chuyển cấp cứu hay được hướng dẫn đến khu khám phù hợp. Khi ghi nhận trẻ sốt, nhân viên y tế đã xử trí hạ sốt trước khi trẻ đến khu khám chuyên khoa.

Về tình huống xảy ra tại phòng khám E03.06, bệnh viện cho biết thời điểm đó bác sĩ đang khám theo thứ tự, đồng thời trả kết quả xét nghiệm cho các bệnh nhi đã khám trước. Gia đình đưa trẻ vào phòng ngồi chờ vì bé mệt trong khi khu vực bên ngoài đông người.

Bác sĩ sau đó yêu cầu gia đình chờ bên ngoài để bảo đảm không gian khám cho các bệnh nhi khác. Tuy nhiên, theo bệnh viện, do lượng bệnh đông, bác sĩ chưa giải thích đầy đủ khiến gia đình chưa hiểu và đồng thuận với đề nghị này.

Khi đến lượt, bác sĩ gọi tên để xác nhận đúng người bệnh trước khi thăm khám. Đây là bước nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khám và kê đơn. Tuy nhiên, cách trao đổi tại thời điểm đó khiến người nhà cảm thấy chưa được giải thích đầy đủ, từ đó phát sinh căng thẳng.

Bệnh viện cho biết, theo tường trình của bác sĩ, để tránh việc tranh luận tiếp tục ảnh hưởng đến thời gian khám của trẻ và những bệnh nhi khác, bác sĩ đã liên hệ bộ phận điều hành và nhờ đồng nghiệp tiếp nhận, khám cho trẻ.

Ngay sau đó, bộ phận điều hành đưa bệnh nhi sang bác sĩ khác để tiếp tục thăm khám, đồng thời bố trí nhân sự hỗ trợ gia đình trong quá trình xét nghiệm, chụp phim, nhận thuốc và hoàn tất lượt khám. Hồ sơ của bệnh viện ghi nhận trẻ sau đó đã được khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và được kê đơn.

Trước khi gia đình ra về, đại diện điều hành khu khám đã xin lỗi và tiếp nhận phản ánh để báo cáo lãnh đạo.

Bệnh viện cho biết tại buổi làm việc với gia đình sáng 8/10, hai bên đã trao đổi về toàn bộ sự việc. Bệnh viện thừa nhận cách giao tiếp của bác sĩ chưa phù hợp, chưa giải thích và cung cấp đầy đủ thông tin cho người nhà ngay tại thời điểm xảy ra sự việc.

Lãnh đạo khoa đã yêu cầu bác sĩ thực hiện cam kết, đồng thời nhắc nhở và xử lý theo quy định. Bệnh viện cũng cho biết trong thời gian bệnh nhi đến khám đông, đơn vị đã tăng thêm phòng khám, tổ chức khám thông tầm nhằm giảm thời gian chờ và nhắc nhở nhân viên chú trọng cách giao tiếp, hỗ trợ người bệnh.