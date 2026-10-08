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Sức khỏe

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Bộ Y tế thông tin về việc giám sát, đánh giá nguy cơ dịch hạch tại Nga

Hà Minh

TPO - Sau thông tin báo chí đưa tin một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Liên bang Nga) tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế Việt Nam đã đề nghị Tổ chức y tế thế giới (WHO) xác minh, chia sẻ thông tin liên quan. WHO cho biết đang tiếp tục phối hợp với phía Nga để làm rõ sự việc và đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên báo chí về trường hợp một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga, tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế - cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế - đã liên hệ với Văn phòng WHO tại Việt Nam để xác minh thông tin.

Theo thông tin WHO cung cấp đến ngày 7/10/2026, nhân viên nói trên làm việc tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk (Irkutsk Antiplague Research Institute), tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga. Người này tử vong ngày 2/10/2026 sau khi nhập viện điều trị viêm phổi nặng.

WHO cho biết tổ chức này đang tích cực theo dõi và trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan của Nga về sự việc.

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Virus gây dịch hạch tại Nga.

Chưa ghi nhận ca dịch hạch tại Irkutsk

Theo thông tin do cơ quan y tế Liên bang Nga cung cấp cho WHO, không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Irkutsk.

Các cơ quan chức năng Nga đã tiến hành điều tra dịch tễ học, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát cần thiết, đồng thời xác định những người có tiếp xúc với trường hợp trên để thực hiện giám sát y tế và xét nghiệm.

WHO cho biết, hiện chưa phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số những người tiếp xúc. Hoạt động theo dõi y tế đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc cũng đã được hoàn tất.

WHO hiện tiếp tục phối hợp với phía Nga để xác minh các thông tin được đăng tải trên phương tiện truyền thông, đồng thời thu thập thêm dữ liệu nhằm đánh giá bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Bộ Y tế tiếp tục giám sát, đánh giá nguy cơ

Ông Vũ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO để chủ động giám sát, đánh giá nguy cơ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Hải Sơn cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức; không hoang mang, lo lắng trước những thông tin chưa được xác minh, đồng thời không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh.

Người dân cũng được khuyến cáo giữ vệ sinh môi trường sống, chủ động phòng chống chuột và bọ chét; không tiếp xúc, bắt hoặc xử lý động vật gặm nhấm bị ốm, chết bất thường khi không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Đối với những người có tiền sử tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm bệnh hoặc từng đến khu vực có dịch, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời; không tự ý sử dụng kháng sinh.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến và cung cấp thông tin chính thức về sự việc.

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#Dịch hạch Nga #Giám sát dịch bệnh #Bệnh viêm phổi #WHO #Bộ Y tế

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