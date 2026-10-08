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Thế giới

Thị trưởng Pháp gây chú ý khi che chắn cho học sinh biểu tình trước cảnh sát

Bình Giang

TPO - Ông Bally Bagayoko - Thị trưởng thành phố Saint-Denis, bị cảnh sát chống bạo động xịt hơi cay khi ông đứng ra bảo vệ các học sinh biểu tình tại Paris ngày 6/10.

Trên khắp nước Pháp, hàng trăm ngàn học sinh đang tham gia phong trào biểu tình phản đối tình trạng thiếu đầu tư cho hệ thống trường công. Tình hình leo thang vào ngày 6/10, khi hàng chục nghìn người xuống đường yêu cầu tăng ngân sách và cải thiện điều kiện học tập.

Hình ảnh Thị trưởng Bagayoko che cho các học sinh biểu tình.

Ông Bagayoko là thành viên đảng cánh tả La France Insoumise (LFI). Các video được đăng tải trên mạng cho thấy vị thị trưởng đứng giữa người biểu tình và cảnh sát, trong khi cảnh sát sử dụng hơi cay nhằm vào đám đông. Chính ông Bagayoko, 53 tuổi, cũng bị hơi cay bay vào mắt, sau đó được nhìn thấy đang nhỏ nước muối để giảm kích ứng.

Sau đó, ông Bagayoko kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng. Ông cảnh báo việc triển khai lực lượng cảnh sát có thể khiến tình hình thêm căng thẳng. Ông kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron và Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez đàm phán với các tổ chức đại diện học sinh.

Ông Bagayoko trở thành nhân vật nổi bật trong phong trào biểu tình của học sinh trên toàn quốc từ vài ngày trước đó. Ông công khai ủng hộ những học sinh phản đối tình trạng lớp học quá đông, thiếu giáo viên, cơ sở vật chất trường học không đầy đủ và thiếu nhân viên hỗ trợ.

Sự ủng hộ của ông Bagayoko dành cho học sinh bị giới chức Pháp chỉ trích. Cảnh sát cáo buộc ông góp phần làm gia tăng bất ổn. Báo cáo được gửi tới công tố viên cho rằng ông có thể đã khuyến khích các hành vi vi phạm trong biểu tình.

Trước đó, ông Bagayoko được chụp ảnh đứng gần thùng rác đang cháy bên ngoài trường học ở Saint-Denis. Một số đoạn video cho thấy ông nhảy múa cùng các học sinh tập trung tại đó. Hình ảnh này bị coi là bằng chứng cho thấy ông ủng hộ hoặc khuyến khích tình trạng bất ổn, RTL đưa tin.

Ông Bagayoko bác bỏ cáo buộc, cho rằng video đã bị chỉnh sửa và không thể hiện đầy đủ bối cảnh. Ông nói thêm rằng mình đã cố gắng dập lửa và di chuyển những mảnh vật liệu đang cháy ra khỏi trường học để bảo vệ học sinh. Một học sinh cũng nói với truyền thông Pháp, rằng ông Bagayoko đã yêu cầu những người biểu tình dừng đốt lửa.

Ngày 6/10, ông tiếp tục tham gia cùng những người biểu tình tại Paris, và lần này chính ông trở thành người hứng hơi cay từ cảnh sát.

Theo CNN, The Print

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#Biểu tình #Pháp #Học sinh biểu tình #Thị trưởng

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