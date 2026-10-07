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Thế giới

Ukraine dội 'mưa' máy bay không người lái vào Mátxcơva, nhắm trúng kho nhiên liệu quan trọng

Minh Hạnh

TPO - Các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bắn trúng một kho nhiên liệu quan trọng trong cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Mátxcơva và khu vực lân cận.

Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin cho biết, ngày 6/10, Ukraine đã phóng hơn 650 UAV về phía thủ đô của Nga. Phần lớn các UAV đã bị phá hủy ở "tuyến phòng thủ từ xa", trong khi 134 chiếc bị đánh chặn ngay khi tiếp cận Mátxcơva. Tổng cộng đã có 47 ngôi nhà, 4 căn hộ và 3 chiếc ô tô bị hư hại trong vụ tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 868 UAV của Ukraine đã bị đánh chặn trên khắp cả nước trong đêm qua.

Đáng chú ý, blogger quân sự nổi tiếng Yuri Podolyaka cho biết, một bồn chứa dầu đã bị bắn trúng tại cơ sở lưu trữ và phân phối dầu Volodarskaya - cơ sở lớn nhất ở vùng Mátxcơva. Nơi này chuyên lưu trữ dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức nào về việc cơ sở này bị tấn công.

Volodarskaya là một trong những trung tâm trọng yếu thuộc hệ thống phân phối của công ty đường ống Transneft, và có kết nối với nhà máy lọc dầu chính của Mátxcơva. Cơ sở này cung cấp nhiên liệu cho cả ba sân bay lớn của thủ đô.

Supernova+, blog chuyên đưa tin về cuộc xung đột Ukraine, đã đăng tải video được cho là ghi lại cảnh một đám cháy lớn tại hiện trường.

Hình ảnh vụ tấn công. (Nguồn: Kyiv Post)

Ukraine ngày càng đẩy mạnh các cuộc tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa và trạm xuất khẩu dầu của Nga.

Podolyaka cùng các blogger Nga khác cho biết - dù không đưa ra bằng chứng cụ thể - rằng cuộc tấn công trong đêm của Ukraine còn nhắm vào nhà máy lọc dầu Mátxcơva ở phía đông nam thủ đô, nhưng hệ thống phòng không Nga đã ngăn chặn được âm mưu này.

Nhà máy lọc dầu này nằm ngay bên trong đường vành đai thành phố và từng nhiều lần bị tấn công. Lần gần nhất là vào ngày 20/9, cũng là ngày bỏ phiếu chính trong cuộc bầu cử quốc hội Nga.

Gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine, liên tục phóng tên lửa và UAV cả ngày lẫn đêm. Các mục tiêu mới nhất bao gồm những cây cầu bắc qua sông Dnipro mà Nga cho rằng Ukraine sử dụng để vận chuyển binh sĩ.

Reuters

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#Nga #Ukraine #kho dầu #Mátxcơva #máy bay không người lái #hệ thống phòng thủ Nga #Bộ Quốc phòng Nga

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