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Tưới xăng đốt quần áo gây cháy rụi 2 căn phòng vì vợ uống bia, gọi không về

Nguyễn Thảo

TPO - Thấy clip phát trực tiếp trên facebook cảnh vợ mình đang uống bia và nhảy cùng nhiều người, Y Chương Byă đã kéo quần áo tưới xăng châm lửa đốt. Hậu quả làm lửa thiêu rụi 2 căn phòng nhà vợ.

Ngày 6/10, thông tin từ Công an xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Y Chương Byă (21 tuổi, trú xã M’Drắk) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

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Y Chương Byă bị khởi tố về tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Y Chương và chị H’Yo Byă (19 tuổi) cưới nhau và sống chung tại nhà bố mẹ vợ.

Trưa 26/7, chị H’Yo đi dự tiệc liên hoan trên địa bàn xã. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Y Chương thấy clip phát trực tiếp trên facebook cảnh vợ mình đang uống bia và nhảy cùng những người phụ nữ tại buổi liên hoan. Vì không thích vợ uống bia nên Y Chương gọi điện thoại yêu cầu về nhà nhưng chị H’Yo không đồng ý.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bực tức vì vợ vẫn chưa về nên Y Chương đã đập phá, chặt chém nhiều tài sản trong nhà. Sau đó, Y Chương đi vào phòng ngủ, kéo quần áo ra gom thành đống ở trước cửa phòng rồi tưới xăng châm lửa đốt. Hậu quả làm lửa thiêu rụi 2 căn phòng nhà vợ. Sau khi gây án, Y Chương bỏ về nhà mẹ đẻ.

Hiện Công an xã M’Drắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Y Chương Byă theo quy định.

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#vụ việc #đốt quần áo #liên hoan #gọi điện #tài sran #Đắk Lắk

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