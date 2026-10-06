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Nhiều ca sĩ đồng loạt rút khỏi đêm nhạc ở TPHCM

Ngọc Ánh

TPO - Dàn nghệ sĩ Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kriss Ngo, Monotape, Lezii, APJ và Sugi thông báo rút khỏi Sao concert - dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại TPHCM.

Chiều 6/10, SS Label thông báo các nghệ sĩ trực thuộc công ty này sẽ không tham gia Sao concert diễn ra ngày 10/10 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM).

Theo thông báo từ đơn vị này, do các điều kiện cần thiết để tiếp tục tham gia chương trình theo thỏa thuận giữa các bên chưa được bảo đảm, các nghệ sĩ thuộc SS Label sẽ không tham gia biểu diễn tại chương trình Sao concert - The Stardom music festival.

Quyết định được đưa ra trên cơ sở thực hiện đúng các thỏa thuận hợp tác đã thống nhất, đồng thời bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan.

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Soobin sẽ không tham gia Sao concert.

"SS Label đã cố gắng để tiếp tục lịch trình, tuy nhiên một số điều khoản cần thiết theo thỏa thuận của hai bên vẫn chưa được đáp ứng. Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả thân thương, mong rằng sẽ nhận được sự chia sẻ và thông cảm với quyết định khó khăn này", thông báo nêu.

Ca sĩ Cường Seven cũng chia sẻ việc rút khỏi đêm nhạc là điều bất đắc dĩ. Trước đó, anh đã tập luyện kỹ lưỡng để chuẩn bị cho concert.

Đơn vị tổ chức concert cũng xác nhận về việc các nghệ sĩ SS Label không tham gia chương trình, đồng thời xin lỗi khán giả trước sự thay đổi đáng tiếc. Sau thông báo các nghệ sĩ trực thuộc SS Label không biểu diễn, nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối và muốn ban tổ chức Sao concert hoàn tiền vì danh sách dàn nghệ sĩ tham gia có sự thay đổi.

Vào tháng 9, Sao concert công bố có khoảng 60 nghệ sĩ tham gia đêm nhạc. Trong đó, dàn nghệ sĩ thuộc SS Label sẽ tham gia gồm Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kriss Ngo, Monotape, Lezii, APJ và Sugi. Chương trình dự kiến thu hút 25.000 khán giả, với 3 sân khấu biểu diễn và diễn ra trong hơn 14 giờ liên tục.

Ban tổ chức cho biết hướng tới việc xây dựng Sao concert như một lễ hội văn hóa - nơi khuyến khích khán giả thể hiện bản sắc cá nhân thông qua thời trang, nghệ thuật, sáng tạo nội dung và các hoạt động cộng đồng.

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