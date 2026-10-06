Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đàm Vĩnh Hưng dự đám cưới Hoài Lâm

Đỗ Quyên

TPO - Đàm Vĩnh Hưng có mặt tại đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở Vĩnh Long. Anh song ca với chú rể và gửi lời chúc phúc đến đôi vợ chồng trẻ.

Sáng 6/10, đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh diễn ra tại quê nhà Vĩnh Long với sự góp mặt của người thân, bạn bè và một số đồng nghiệp thân thiết. Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ đến chung vui với Hoài Lâm.

Đàm Vĩnh Hưng song ca với Hoài Lâm ca khúc Chờ đông. Khoảnh khắc hai ca sĩ cùng đứng trên sân khấu nhận được sự chú ý của khách mời.

img-2241.jpg
img-2240.jpg
img-2243.jpg
Hoài Lâm và Đàm Vĩnh Hưng song ca Chờ đông. Ảnh: Gia Minh Studio.

“Lâu rồi mới được song ca cùng Hoài Lâm. Hôm nay Hưng đến dự ngày vui trọng đại của vợ chồng Hoài Lâm - Ngọc Trinh. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc, luôn yêu thương và đồng hành với nhau trên chặng đường phía trước”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Bố Hoài Lâm gửi lời cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng cùng các khách mời đã dành thời gian đến chung vui, chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Hôn lễ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh được tổ chức trong không khí ấm cúng, gần gũi. Không gian tại nhà trai sử dụng tông đỏ - trắng, kết hợp hoa tươi, lồng đèn và ảnh cưới của cô dâu, chú rể.

Sau các nghi thức tại nhà gái, Hoài Lâm tự lái xe máy đưa Ngọc Trinh về nhà trai, khoảng 2 km.

img-2232.jpg
img-2233.jpg
img-2231.jpg
img-2230.jpg
Hoài Lâm và Ngọc Trinh trong lễ cưới sáng 6/10. Ảnh: Gia Minh Studio.
img-2091.jpg
img-2090.jpg
Đám cưới giản dị của Hoài Lâm ở quê nhà Vĩnh Long. Ảnh: Hữu Công.

Tại nhà trai, Hoài Lâm và Ngọc Trinh thực hiện các nghi thức như cắt bánh, rót rượu cưới. Tiệc được tổ chức trong không gian gia đình, với khoảng 200 khách mời gồm người thân, bạn bè và các nghệ sĩ thân thiết.

Trước đó một ngày, họ tổ chức lễ vu quy tại nhà gái. Hoài Lâm diện vest đen, nắm tay Ngọc Trinh suốt buổi lễ và hát Rồi tới luôn để chung vui gia đình hai bên.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh công khai chuyện tình cảm trong thời gian gần đây. Giữa tháng 9, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh cầu hôn. Ngọc Trinh sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long và đang kinh doanh online. Cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Hoài Lâm sinh năm 1995, nổi tiếng sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen năm 2014. Anh được biết đến qua nhiều ca khúc như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, Như những phút ban đầu, Nỗi nhớ mang tên mình...

Nam ca sĩ từng có cuộc hôn nhân với Bảo Ngọc và hai con chung. Hai người chia tay cuối năm 2019.

Xem thêm

#Đàm Vĩnh Hưng #Hoài Lâm #đám cưới Hoài Lâm #Hoài Lâm Ngọc Trinh #đám cưới Hoài Lâm Ngọc Trinh #Đàm Vĩnh Hưng Hoài Lâm

Cùng chuyên mục

Phim về vua Lý Công Uẩn chờ hơn 10 năm mới được lên sóng

Phim về vua Lý Công Uẩn chờ hơn 10 năm mới được lên sóng

TPO - Phim "Đường tới thành Thăng Long" được sản xuất từ năm 2009, ban đầu dự kiến lên sóng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010) nhưng vấp phải sự phản ứng từ dư luận. Sau 10 năm, phim được lên sóng, đoàn phim ứng dụng AI để chỉnh sửa các cảnh phim.

Hoài Lâm hát trong tiệc cưới

Hoài Lâm hát trong tiệc cưới

TPO - Trước hôn lễ diễn ra tại nhà riêng ở Vĩnh Long, Hoài Lâm tổ chức tiệc thân mật với người thân. Nam ca sĩ mặc giản dị, trực tiếp hát giao lưu và chia sẻ niềm hạnh phúc trước ngày về chung nhà với Ngọc Trinh.

Nguyễn Quang Dũng nhận thất bại

Nguyễn Quang Dũng nhận thất bại

TPO - Sau khi trailer phim "Thế giới trần trụi" nhận nhiều bình luận trái chiều, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng giải thích cách ê-kíp sử dụng AI và bài toán kinh phí của dự án. Đạo diễn khẳng định AI chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, trong khi nhiều khâu sáng tạo và sản xuất vẫn do con người đảm nhiệm.

Hôn nhân 34 năm của ông Obama

Hôn nhân 34 năm của ông Obama

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và vợ Michelle đã dành cho nhau những lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 34 năm ngày cưới.

Đám cưới Hoài Lâm - Ngọc Trinh

Đám cưới Hoài Lâm - Ngọc Trinh

TPO - Đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long diễn ra giản dị, gần gũi. Hình ảnh nam ca sĩ nắm tay vợ hát “Rồi tới luôn”, liên tục trao cô dâu nụ hôn nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả.

Phía sau ánh hào quang Miss Universe Vietnam 2026: Nơi Top 30 tìm lại sự cân bằng và bứt phá trước giờ G

Phía sau ánh hào quang Miss Universe Vietnam 2026: Nơi Top 30 tìm lại sự cân bằng và bứt phá trước giờ G

Đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 vừa khép lại tại Hải Phòng với chiếc vương miện danh giá tìm được chủ nhân xứng đáng. Nhưng đằng sau những khoảnh khắc lộng lẫy trên sân khấu là chuỗi ngày tập luyện với cường độ cao, những giọt mồ hôi và áp lực không nhỏ của Top 30 người đẹp. Để các cô gái luôn xuất hiện với nguồn năng lượng rạng rỡ nhất, một “chốn về” bình yên để cân bằng cảm xúc và tái nạp năng lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Cháy vé concert HIEUTHUHAI

Cháy vé concert HIEUTHUHAI

TPO - "Mắt Nhắm Mắt Mở" Concert thông báo sold-out chỉ sau vài giờ mở bán sớm, báo hiệu cuộc cạnh tranh khốc liệt để "săn vé" đợt mở bán chung vào ngày 6/10.

Thảm họa Tom Cruise

Thảm họa Tom Cruise

TPO - “Digger”, bộ phim hài đen kinh phí lớn của Tom Cruise thất bại thảm hại ngay trong cuối tuần đầu tiên ra mắt khán giả. Dù mới mở màn, tác phẩm đứng trước nguy cơ lỗ nặng.

Đàm Tùng Vận bị chê, vì sao phim vẫn lập kỷ lục

Đàm Tùng Vận bị chê, vì sao phim vẫn lập kỷ lục

TPO - Đàm Tùng Vận đang đứng giữa những khen chê khó chiều khi đóng "Lan Hương như cố". Một số người cho rằng cô không còn hợp vai thiếu nữ, người lại nhận xét gương mặt trẻ thơ chưa diễn tả được sự từng trải của nhân vật. Bất chấp tất cả, bộ phim vẫn gây sốt và phá nhiều kỷ lục rating lẫn điểm nhiệt trên màn ảnh Hoa ngữ.

Sự độc hại nhắm vào JustaTee

Sự độc hại nhắm vào JustaTee

TPO - Chỉ một câu nói, sơ suất nhỏ của nghệ sĩ Việt có thể thành tâm điểm bàn tán trên Threads. Vụ việc mới nhất của JustaTee trên sân khấu trao giải Tinh hà say hi chính là ví dụ điển hình.

Người trẻ 'nhăn mặt' với phim ngắn AI

TPO - Không cần tìm kiếm, người dùng vẫn dễ dàng bắt gặp phim ngắn AI với nội dung 18+, bạo lực trên mạng xã hội. Một bộ phận người trẻ bị cuốn theo cách kể chuyện ngắn, liên tục kích thích tò mò, nhiều người lại đặt câu hỏi về giới hạn nội dung và trách nhiệm kiểm soát những video này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe