Mỹ theo dõi ca tử vong bí ẩn trong phòng thí nghiệm Nga

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo dõi sát các thông tin về ca tử vong có khả năng liên quan đến bệnh dịch hạch thể phổi tại Nga, trong khi vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ về trường hợp này.

Một bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm ở vùng Irkutsk của Nga. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đang theo dõi rất sát. Chúng tôi vừa mới biết về việc này”, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 5/10. Ông nói Mỹ sẽ giúp Nga “hết sức có thể”.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Bộ Ngoại giao, Cơ quan Quản lý Chuẩn bị và Ứng phó Chiến lược (ASPR) cùng các cơ quan khác đang nỗ lực tìm hiểu thêm về trường hợp nhân viên phòng thí nghiệm tử vong trong thời gian làm việc tại viện chuyên nghiên cứu bệnh dịch hạch, cũng như vấn đề một số bệnh viện ở Siberia bị áp dụng biện pháp cách ly, Washington Post dẫn lời 4 quan chức Mỹ cho biết.

Theo các quan chức Mỹ, tình hình phức tạp vì phía Nga chưa chia sẻ thông tin đầy đủ, và có thông tin cơ quan tình báo Nga đang tham gia vào vụ việc.

Cũng trong ngày 5/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với báo chí rằng, Nga đã chia sẻ một số thông tin về trường hợp tử vong và lo ngại những người Nga khác có thể bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi đang theo dõi và giám sát tình hình rất chặt chẽ. Tôi không nghĩ đây là lý do để báo động, nhưng cần tập trung chú ý và tiếp tục theo dõi”, ông Rubio nói.

Washington Post dẫn nguồn tin cho biết, các quan chức cấp cao phụ trách y tế và an ninh quốc gia Mỹ đã họp tại Nhà Trắng trong ngày 5/10, để thảo luận về những thông tin đã biết về ca bệnh và bước tiếp theo.

Tối 4/10, cơ quan y tế công cộng Nga thông báo đã triển khai “một loạt biện pháp chống dịch” tại vùng Irkutsk ở Siberia, sau khi nhân viên phòng thí nghiệm nói trên tử vong.

Trường hợp tử vong là người phụ nữ 28 tuổi, là nhân viên kỹ thuật phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Siberia và Viễn Đông Irkutsk, ở thành phố Shelekhov. Theo cơ quan y tế công cộng Nga Rospotrebnadzor, người phụ nữ tử vong sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi có nguyên nhân “chưa xác định”.

Theo website của viện, cơ sở này được thành lập vào những năm 1930, với chức năng phòng chống dịch hạch, sau đó mở rộng phạm vi nghiên cứu sang các bệnh nguy hiểm khác như tả, bệnh brucella, tularemia và bệnh than. Hiện viện có 95 nhân viên.

Các quan chức Mỹ chưa thể đánh giá mức độ đe dọa tiềm tàng đối với Mỹ cho đến khi có thêm thông tin được xác nhận.

Ông Paul Friedrichs, một thiếu tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu, từng lãnh đạo Văn phòng Chính sách Chuẩn bị và ứng phó đại dịch của Nhà Trắng, cho rằng Nga nên mời các chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh châu Âu hoặc Mỹ để giúp làm rõ tình hình.

Dịch hạch thể phổi gần như luôn gây tử vong nếu không được điều trị, nhưng nhiều bệnh nhân có thể hồi phục nếu được điều trị kháng sinh kịp thời. Thời gian ủ bệnh của dạng dịch hạch này có thể lên tới 6 -7 ngày.

Một bản tin của Nga cho biết nữ kỹ thuật viên này “được cho là đã làm vỡ ống nghiệm chứa mầm bệnh dịch hạch thể phổi” vào ngày 25/9. Không lâu sau, cô bị bệnh và được đưa đến bệnh viện, nhưng đã tử vong hôm 2/10.

Cũng trong ngày hôm đó, Thống đốc vùng Irkutsk Igor Kobzev cho biết ông đã có cuộc họp với bà Anna Popova - quan chức phụ trách vệ sinh dịch tễ hàng đầu của Nga, người đã trực tiếp bay tới Irkutsk để theo dõi.

Ông Alexei Tsydenov - Thống đốc cộng hòa Buryatia lân cận, nói rằng nhân viên này tử vong “có thể do dịch hạch”, nhưng lưu ý rằng “không có ổ dịch hạch” nào tại khu vực của ông.

Truyền thông Nga cho biết người phụ nữ này có thể đã tiếp xúc với 90 - 200 người tại bệnh viện nơi cô được điều trị.

Cơ sở y tế nơi người phụ nữ được điều trị đã được cách ly.

Dịch hạch là bệnh truyền nhiễm thường xuất hiện ở các loài động vật có vú nhỏ và bọ chét của chúng. Con người có thể mắc bệnh thông qua vết cắn của bọ chét hoặc động vật bị nhiễm bệnh.

Dịch hạch từng gây ra đại dịch “Cái chết Đen” vào thế kỷ 14, khiến hơn 50 triệu người tử vong ở châu Âu. Ngày nay, bệnh có thể được điều trị bằng kháng sinh và các biện pháp phòng ngừa để ngăn lây nhiễm.