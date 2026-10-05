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Pháp luật

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Khởi tố 9 bị can trong đường dây đưa 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 9 bị can để điều tra đường dây nuôi, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm salbutamol, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Clip: công an triệt phá đường dây nuôi, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm salbutamol

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026, đường dây này đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất tạo nạc ra thị trường, với tổng giá trị ước tính trên 600 tỷ đồng, thu lợi nhiều tỷ đồng. Số heo trên được tiêu thụ tại TPHCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.

Phát hiện hàng nghìn con heo nhiễm chất cấm

Cuối tháng 7/2026, Công an TPHCM phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra 3 xe tải chở heo, có chủ hàng là Nguyễn Văn Hiệu (SN 1985) và Phạm Văn Hùng (SN 1976), cùng trú tại Đồng Nai.

Lực lượng chức năng phát hiện 280 con heo thịt trên các xe dương tính với salbutamol. Trong số này, 80 con còn dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi.

Số heo dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Số heo dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Mở rộng điều tra, công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 14 địa điểm là trang trại, nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 3.909 con heo, tổng trọng lượng hơn 500 tấn, dương tính với salbutamol tại các cơ sở thu gom, chăn nuôi. Số heo này đã được xử lý, tiêu hủy.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989, trú tại Vĩnh Long) là người cung cấp chất cấm. Khoảng giữa năm 2025, Nữ giới thiệu một loại cám có tác dụng làm heo đẹp, thịt săn chắc, nhiều nạc, được giới thiệu là hàng lấy từ Thái Lan, Campuchia và bán với giá 375.000 đồng/kg.

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Tang vật thu được từ vụ án.

Các cơ sở mua heo có trọng lượng khoảng 100-110 kg, sau đó sử dụng chất tạo nạc phối trộn vào thức ăn để nuôi vỗ béo khoảng 30 ngày. Khi heo đạt trọng lượng 130-140 kg, các cơ sở xuất bán.

Để che giấu việc sử dụng chất cấm, nhóm này ngừng cho heo ăn salbutamol khoảng 10 ngày trước khi bán, đồng thời cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc thuốc điện giải nhằm tránh bị phát hiện khi xét nghiệm.

Quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 1.000 kg chất cấm salbutamol. Theo tài liệu điều tra, số chất này có thể được phối trộn thành hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi.

Làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ trong kiểm dịch

Cơ quan điều tra xác định Võ Quốc Sơn (SN 1989), kiểm dịch viên động vật thuộc hệ thống thú y Đồng Nai, đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch, giúp Hiệu được cấp giấy chứng nhận vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không đúng quy định.

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Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, Sơn không kiểm tra thực tế mà cấp sẵn giấy chứng nhận kèm niêm chì để Hiệu tự niêm phong lô hàng.

Ngoài ra, những người liên quan còn giả mạo giấy thông tin nguồn gốc động vật tại TPHCM để vận chuyển heo từ Đồng Nai đến các lò mổ tại TPHCM.

Trong 9 bị can, 7 người bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; Nguyễn Thị Trinh Nữ bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”; Võ Quốc Sơn bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Riêng Nguyễn Văn Hiệu bị khởi tố thêm về tội “Đưa hối lộ”.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các đầu mối tiêu thụ và những người liên quan để xử lý theo quy định.

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