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Pháp luật

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Đà Nẵng: Bắt nhóm dàn cảnh đánh nhau, dùng kiếm cướp xe máy

Hoài Văn

TPO - Dựng chuyện hẹn đánh nhau để dụ nam sinh đến nơi vắng, nhóm 8 đối tượng dùng kiếm tấn công, cướp xe máy rồi tháo biển số mang đi cất giấu. Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra.

Chiều 5/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

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Nhóm đối tượng dàn cảnh đánh nhau, dùng kiếm cướp xe máy bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh CA

Các đối tượng gồm: Trương Ngọc Thái, Đinh Tuấn Anh, Lê Nguyên Phước, Lê Phúc Khánh, Phan Đình Hiếu, Lý Nghiệp Duy Anh, Phan Bá Nguyên và Hồ Nhật Khang.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 29/9, Thái cùng 7 thanh thiếu niên đi trên 3 xe mô tô tại phường Tam Kỳ. Khi đến đường Phan Châu Trinh, nhóm gặp H.T.D. (SN 2008, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) đang điều khiển xe Honda Winner.

Thái nảy sinh ý định đánh D. để chiếm đoạt xe nên rủ cả nhóm cùng tham gia. Sau đó, các đối tượng bàn cách dụ D. đến đường Võ Chí Công, nơi vắng người và ít ánh sáng, để thực hiện kế hoạch.

Nhóm này dựng tình huống giả về một cuộc hẹn đánh nhau nhằm tạo lòng tin và khiến D. đồng ý đi cùng. Trước khi đến địa điểm, các đối tượng lấy 2 thanh kiếm dạng Katana làm hung khí và đón thêm Lê Nguyên Phước. Biết kế hoạch đánh D. để cướp xe, Phước đồng ý tham gia.

Khi đến đường Võ Chí Công, Lê Phúc Khánh bất ngờ kẹp cổ, kéo D. khỏi xe. Đinh Tuấn Anh và Lê Nguyên Phước dùng kiếm tấn công, khiến nạn nhân bị nhiều vết thương ở lưng, đùi và mông.

Bị tấn công bất ngờ, D. vùng thoát, bỏ chạy và để lại chiếc Honda Winner. Trương Ngọc Thái lập tức chiếm đoạt xe rồi cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Sau đó, nhóm đưa xe đến khu vực nhà văn hóa khối phố Hương Trà cất giấu, đồng thời tháo biển kiểm soát để che giấu nguồn gốc tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ 2 thanh kiếm bằng kim loại, 2 điện thoại di động, biển kiểm soát 92C1-244.84 cùng 3 xe mô tô liên quan vụ án.

Riêng Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 2013), tại thời điểm xảy ra vụ việc chưa đủ 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xem xét biện pháp xử lý phù hợp theo quy định.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

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