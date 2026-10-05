Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đâm chết người tình của chồng cũ vì tiền cấp dưỡng nuôi con

Nhật Huy

TPO - Mâu thuẫn với người tình của chồng cũ về tiền cấp dưỡng nuôi con, Trần Thị Mỹ Chi đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Khi gây án, Chi đang được hoãn chấp hành án phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do đang nuôi con nhỏ.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Mỹ Chi (SN 1991, ngụ phường Vĩnh Tế, An Giang), để điều tra về hành vi “Giết người".

Theo điều tra ban đầu, Chi đang được hoãn chấp hành án phạt tù 8 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do đang nuôi con nhỏ.

Chi đã ly hôn với anh L.V.T. (SN 1991, ngụ xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang). Sau khi ly hôn, anh T. sống như vợ chồng cùng chị T.T.M. (SN 1983, tỉnh An Giang).

anhdtq1-7527.jpg
Trần Thị Mỹ Chi. Ảnh: Hải Anh.

Do mâu thuẫn liên quan đến tiền cấp dưỡng nuôi con, Chi và chị M. nhiều lần cự cãi, nhắn tin xúc phạm nhau.

Trưa 3/10, bực tức vì những mâu thuẫn trước đó, Chi điều khiển xe máy, mang theo dao đến nhà anh T. tìm chị M. để giải quyết.

Tại đây, Chi và chị M. tiếp tục xảy ra tranh cãi, xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn, Chi chạy ra ngoài rồi dùng gạch ném về phía chị M. nhưng không trúng.

Hai bên sau đó tiếp tục lao vào giằng co và dùng dao tấn công nhau. Trong lúc xô xát, Chi dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị M.

Những người có mặt nhanh chóng can ngăn, đưa chị M. đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Chi đến Công an phường Vĩnh Tế đầu thú.

Xem thêm

#An Giang #giết người #mâu thuẫn cấp dưỡng #đâm chết người

Cùng chuyên mục

Thủ đoạn che giấu doanh thu từ mỏ khoáng sản của Tuấn ‘thần đèn’

Thủ đoạn che giấu doanh thu từ mỏ khoáng sản của Tuấn ‘thần đèn’

TPO - Quá trình khai thác mỏ đất Tượng Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tuấn "thần đèn" và đồng phạm thỏa thuận với khách xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá mua bán thực tế. Đối với những khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn, các bị can không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán số lượng khoáng sản đã bán và doanh thu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe