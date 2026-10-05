Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ukraine tuyên bố làm tê liệt hơn nửa công suất lọc dầu của Nga

Bình Giang

TPO - Ukraine nói rằng các cuộc tấn công tầm xa của nước này đã làm tê liệt hơn một nửa công suất lọc dầu của Nga, gây ảnh hưởng đến năng lực cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng quân sự của Mátxcơva.

screen-shot-2026-10-05-at-194608.png
Một nhà máy lọc dầu ở Mátxcơva bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tháng trước. (Ảnh: Shutterstock)

Ngày 5/10, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố những cuộc tấn công gần đây nhằm vào nhà máy lọc dầu tại những thành phố như Mátxcơva, Yaroslavl, Ust-Luga, Perm, Saratov và Syzran đã khiến 51% công suất lọc dầu của Nga bị tê liệt. Tuyên bố này chưa thể được xác minh độc lập.

Cả Mátxcơva và Kiev đều gia tăng không kích, trong bối cảnh tình hình trên chiến tuyến dài 1.200 km hầu như đình trệ.

Lực lượng Ukraine đã nhiều lần tấn công các nhà máy lọc dầu từ Mátxcơva đến Siberia, gây ra một cuộc khủng hoảng nhiên liệu trên diện rộng tại Nga từ đầu năm nay, buộc chính quyền phải hạn chế xuất khẩu nhiên liệu.

Giới chức Nga chưa công khai bất kỳ số liệu nào về thiệt hại cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này. Tuy nhiên, ngày 1/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết những vụ tấn công đã khiến Nga thiệt hại khoảng 1% GDP.

“Họ bắt đầu tấn công các nhà máy lọc dầu và công khai tuyên bố mục tiêu là gây tổn hại cho nền kinh tế của chúng ta. Họ có đạt được mục tiêu đó không? Một phần”, ông Putin nói tại cuộc họp của Câu lạc bộ Valdai.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara cho biết, các nhà phân tích thuộc cơ quan tình báo, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng Ukraine đã đánh giá tác động của các cuộc tấn công.

“51% công suất lọc dầu bị tấn công là một đòn giáng đáng kể vào nền kinh tế của đối phương, vào khả năng tiến hành chiến sự và cung cấp cho các cụm lực lượng quân sự của họ. Các cuộc tấn công sâu của chúng tôi tiếp tục đưa chiến tranh vào lãnh thổ Nga”, ông phát biểu ngày 5/10.

Trước khi hứng các cuộc tấn công, Nga có sản lượng nhiên liệu tinh chế từ dầu thô lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 1 số trong 32 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công tới 15 lần kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Trong những tháng gần đây, trung bình cứ 3 ngày lại có 1 nhà máy lọc dầu bị tấn công, tạo ra vòng luẩn quẩn giữa thiệt hại và sửa chữa khẩn cấp, có thể khiến các dây chuyền xuống cấp.

Các cuộc tấn công của Ukraine cũng ngày càng nhắm vào những thiết bị phức tạp, đòi hỏi nhiều tháng để sửa chữa. IEA cho biết sản lượng dầu diesel của Nga đã giảm khoảng 30%, trong khi người dân phải chờ tới 40 giờ để đổ xăng tại các trạm nhiên liệu.

Các nhà máy lọc dầu Nga đã tìm cách bù đắp bằng cách trì hoãn bảo dưỡng và khởi động lại những dây chuyền ngừng hoạt động. Một biện pháp khác là hạ tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu nhằm duy trì nguồn cung xăng, nhưng điều này có nguy cơ gây hư hại cho động cơ và các thiết bị kiểm soát khí thải.

Nga cũng đã cấm xuất khẩu dầu diesel, khiến giá nhiên liệu trên toàn cầu tăng. Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu.

Theo AP

Xem thêm

#Chiến tranh Nga - Ukraine #Không kích #Lọc dầu #Dầu diesel

Cùng chuyên mục

Kính thông minh tích hợp camera, microphone, loa và kết nối Internet. Ảnh: Orcam.

Làn sóng thế giới cấm kính AI nơi công cộng

TPO - Từ Australia đến Na Uy, một số quốc gia đã bắt đầu cấm hoặc chuẩn bị hạn chế việc sử dụng kính trí tuệ nhân tạo (AI) tại trường học, bể bơi, thư viện, trung tâm cộng đồng và nhiều không gian công cộng khác.

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Y học 2026 nhờ ‘công tắc’ ánh sáng

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Y học 2026 nhờ ‘công tắc’ ánh sáng

TPO - Chiều 5/10, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska quyết định trao Giải Nobel Y/Sinh học năm 2026 cho 3 nhà khoa học Karl Deisseroth, Peter Hegemann và Georg Nagel, “vì những khám phá liên quan đến các kênh ion được điều khiển bằng ánh sáng và công nghệ quang di truyền học (optogenetics)”.

Biểu tình lan rộng khắp nước Pháp

TPO - Pháp dự kiến đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần khoảng 400-500 trường trung học vào thứ Hai (5/10), do lo ngại an ninh trong bối cảnh các cuộc biểu tình của học sinh lan rộng và xuất hiện nhiều vụ bạo lực.

Lào có thủ tướng mới

Lào có thủ tướng mới

TPO - Tại kỳ họp thường kỳ thứ 2 của Quốc hội Lào khóa X ngày 5/10, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Máy bay Flydubai rơi tự do hơn 4000m, như tàu siêu tốc lao thẳng đứng

Máy bay Flydubai rơi tự do hơn 4000m, như tàu siêu tốc lao thẳng đứng

TPO - Chuyến bay FZ1073 của Flydubai từ Dubai, UAE, đến Tel Aviv, Israel từng lao xuống khoảng 4.877 m chỉ trong 30 giây sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng bên trong buồng lái hôm 30/9. Một chuyên gia hàng không mô tả cú bổ nhào này tạo cảm giác như đang trên một "tàu lượn siêu tốc thẳng đứng".

Nhà Trắng đề xuất vòng đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine: Cửa hòa bình mở giữa lúc chiến sự leo thang?

Nhà Trắng đề xuất vòng đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine: Cửa hòa bình mở giữa lúc chiến sự leo thang?

TPO - Mỹ đang thúc đẩy một cuộc gặp ba bên với Nga và Ukraine vào cuối tháng 10, trong nỗ lực mới nhằm tìm đường chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm. Tuy nhiên, tín hiệu ngoại giao xuất hiện đúng lúc Moscow và Kiev đều tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công, cho thấy khoảng cách từ bàn đàm phán tới một thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất xa.

Mỹ sẽ đàm phán với Nga và Ukraine trong tháng 10?

Mỹ sẽ đàm phán với Nga và Ukraine trong tháng 10?

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ muốn làm trung gian cho một vòng đàm phán mới giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi, và dự kiến sẽ tổ chức cuộc đàm phán này vào cuối tháng 10.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe