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‘Trại buôn người’ vượt 300 tỷ đồng, đạo diễn quyết định bất ngờ

Đỗ Quyên

TPO - “Trại buôn người” cán mốc 300 tỷ đồng, bán hơn 3,5 triệu vé. Phim đang duy trì vị trí số một phòng vé. Ê-kíp cũng đang nghiên cứu làm phiên bản T13 để tiếp cận đông đảo khán giả hơn.

Theo số liệu phòng vé tối 5/10, Trại buôn người đạt doanh thu 300 tỷ đồng. Riêng trong ngày, phim bán 222.692 vé với 5.567 suất chiếu, thu hơn 15 tỷ đồng. Ê-kíp công bố, tác phẩm đã đón khoảng 3,5 triệu khán giả. Phim đang duy trì vị trí số một phòng vé.

Kết quả này đáng chú ý khi Trại buôn người không sở hữu ngôi sao hạng A. Thành công của phim được cho là đến từ đề tài thời sự, cách khai thác trực diện cùng sự đầu tư của ê-kíp.

Trại buôn người ban đầu được phân loại T18 nhằm giữ mức độ chân thực trong những cảnh bạo lực, qua đó khắc họa sự khốc liệt của các sào huyệt lừa đảo.

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Trại buôn người gia nhập câu lạc bộ phim Việt trăm tỷ đồng chỉ sau hơn ba ngày ra rạp.

Trước đề xuất mở rộng độ tuổi khán giả, đạo diễn, nhà sản xuất, giám đốc sáng tạo Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang cho biết ê-kíp đang nghiên cứu phương án xây dựng phiên bản T13.

Học sinh cấp 2, cấp 3, đặc biệt nhóm từ 13 tuổi, là đối tượng dễ trở thành nạn nhân của các chiêu thức lừa đảo trên mạng xã hội. Vì vậy, việc đưa bộ phim đến gần nhóm khán giả này có ý nghĩa giáo dục và phòng ngừa.

“Ê-kíp sản xuất đang gấp rút nghiên cứu và lên phương án cắt gọt, điều chỉnh các phân cảnh bạo lực, giật gân nặng đô để xây dựng một phiên bản T13 chuẩn chỉnh”, đại diện ê-kíp chia sẻ.

Phiên bản mới sẽ được điều chỉnh để đáp ứng tiêu chí phân loại của Cục Điện ảnh nhưng vẫn giữ thông điệp cảnh báo của tác phẩm. Ê-kíp cho biết sẽ hoàn thiện thủ tục trình duyệt trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi với PV Tiền Phong, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt đánh giá thành tích của Trại buôn người là sự bất ngờ lớn.

Xét về sức hút hiện tại, rating của bộ phim chỉ đứng sau các tác phẩm của Trấn Thành và Mưa đỏ. Thành tích này cho thấy một đạo diễn mới hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với những tên tuổi lớn trên thị trường điện ảnh Việt.

“Điều này chứng tỏ đạo diễn mới hoàn toàn có thể lật đổ Trấn Thành trong tương lai”, Nguyễn Phong Việt nhận định.

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Ê-kíp Trại buôn người giao lưu với khán giả.

Lợi thế của Trại buôn người không nằm ở tên tuổi diễn viên mà ở câu chuyện có tính thời sự và cách ê-kíp đầu tư cho tác phẩm.

Ông cho rằng phim không có ngôi sao hạng A, Steven Nguyễn chưa phải gương mặt có sức hút nổi bật. Tuy nhiên, ê-kíp đã chọn đề tài đang được xã hội quan tâm và đầu tư kỹ lưỡng.

Một trong những điểm gây ấn tượng là quy mô của các cảnh quay. Theo nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, có những đại cảnh vốn chỉ cần khoảng 50-70 người nhưng ê-kíp huy động tới khoảng 700 người. Cách làm này góp phần đẩy cảm xúc của khán giả. Đồng thời đánh giá thành công của bộ phim là kết quả xứng đáng với những gì ê-kíp đã đầu tư.

Theo nguồn tin riêng của PV Tiền Phong, Trại buôn người cần đạt khoảng 180 tỷ đồng doanh thu để hòa vốn.

Với việc đã vượt mốc 300 tỷ đồng và vẫn giữ vị trí số một phòng vé, nhà làm phim đang thu lợi khủng. Phim có khả năng hướng tới mốc 400 tỷ đồng. Chuyên gia nhận định nếu được phát hành vào dịp lễ thuận lợi, tác phẩm thậm chí có thể hướng tới mốc 500-600 tỷ đồng.

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#Trại buôn người #Doanh thu Trại buôn người #Trại buôn người T13 #Toni Dương Bảo Anh #nhà phê bình Nguyễn Phong Việt

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