Ca sĩ mặt nạ vừa trở lại đã thách thức Trấn Thành, Phương Mỹ Chi

Đám cưới Hoài Lâm - Ngọc Trinh
TPO - Đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long diễn ra giản dị, gần gũi. Hình ảnh nam ca sĩ nắm tay vợ hát “Rồi tới luôn”, liên tục trao cô dâu nụ hôn nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả.
TPO - Sau chung kết Tinh hà say hi, Trấn Thành tiếp tục phủ sóng truyền hình cuối tuần với Ca sĩ mặt nạ và Running Man. Trong tập mở màn Ca sĩ mặt nạ, nam MC cùng Bích Phương, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc đóng vai trò dự đoán danh tính năm giọng ca giấu mặt.
TPO - Đám cưới Hoài Lâm và Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long diễn ra giản dị, gần gũi. Hình ảnh nam ca sĩ nắm tay vợ hát “Rồi tới luôn”, liên tục trao cô dâu nụ hôn nhận nhiều lời chúc phúc từ khán giả.
Đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 vừa khép lại tại Hải Phòng với chiếc vương miện danh giá tìm được chủ nhân xứng đáng. Nhưng đằng sau những khoảnh khắc lộng lẫy trên sân khấu là chuỗi ngày tập luyện với cường độ cao, những giọt mồ hôi và áp lực không nhỏ của Top 30 người đẹp. Để các cô gái luôn xuất hiện với nguồn năng lượng rạng rỡ nhất, một “chốn về” bình yên để cân bằng cảm xúc và tái nạp năng lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng.
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