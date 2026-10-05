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Giải trí

Hôn nhân 34 năm của ông Obama

Tú Oanh

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và vợ Michelle đã dành cho nhau những lời ngọt ngào nhân kỷ niệm 34 năm ngày cưới.

Ngày 3/10, ông Barack Obama chia sẻ lên Instagram cá nhân bức ảnh tình tứ bên vợ, bà Michelle Obama, kèm dòng chú thích: “Chúc mừng ngày kỷ niệm, Michelle Obama! Anh vẫn là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi được ở bên em”.

Trong ảnh, cựu Tổng thống Mỹ mặc vest xanh navy phối áo sơ mi trắng lịch lãm, trong khi bà Michelle diện váy trắng lệch vai.

Hai tác giả sách nổi tiếng tạo dáng như thể như cô dâu - chú rể đang chụp ảnh cưới.

Cựu Tổng thống Mỹ khoe ảnh tình tứ

Cùng thời điểm, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng nhắn gửi đến chồng những lời ngọt ngào: “Tình yêu dành cho anh ngày càng lớn dần! Chúc mừng kỷ niệm, Barack Obama. Chúc anh có thêm nhiều năm tháng tràn ngập niềm vui, tiếng cười và những kỷ niệm đẹp đẽ phía trước”.

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Ông bà Obama kỷ niệm 34 năm ngày cưới. Ảnh: IG.

Bà Michelle còn chia sẻ video tổng hợp những khoảnh khắc đẹp của hai vợ chồng, bao gồm cả giai đoạn sống trong Nhà Trắng.

Màn thể hiện tình cảm thu hút hàng trăm nghìn lượt thích, kèm vô số bình luận chúc mừng từ cộng đồng mạng.

Theo truyền thông Mỹ, Barack và Michelle gặp nhau tại hãng luật Sidley Austin ở Chicago năm 1989. Khi đó, Michelle Robinson là luật sư trẻ được giao nhiệm vụ hướng dẫn Barack Obama - thực tập sinh vừa tốt nghiệp Trường Luật Harvard (Harvard Law School).

Ban đầu, bà Michelle không nhìn nhận ông Barack theo hướng lãng mạn. Bà từng nhiều lần từ chối lời mời hẹn hò vì cho rằng mối quan hệ giữa hai đồng nghiệp không phù hợp. Sau này, bà Michelle chia sẻ không muốn tiến xa với ông Barack vì cho rằng chuyện hai người da màu cùng tốt nghiệp Harvard rồi yêu nhau quá giống khuôn mẫu mà mọi người mặc định.

Barack không bỏ cuộc dù nhiều lần bị từ chối. Cuối cùng, Michelle phải mủi lòng. Buổi hẹn đầu tiên của họ gồm chuyến thăm Viện Nghệ thuật Chicago, xem bộ phim Do the Right Thing của Spike Lee và ăn kem tại Baskin-Robbins. Nụ hôn đầu của họ diễn ra bên ngoài cửa hàng kem ở khu Hyde Park.

Hai người đính hôn năm 1991 và kết hôn ngày 3/10/1992 tại Chicago. Sau đó, họ lần lượt đón hai con gái Malia (SN 1998) và Sasha (SN 2001).

Từng có nhiều năm "không chịu đựng nổi"

Hôn nhân của Barack và Michelle tiếp tục trải qua những bước ngoặt lớn khi sự nghiệp chính trị của Barack phát triển nhanh chóng, từ chính trường Illinois đến Thượng viện Mỹ rồi Nhà Trắng.

Michelle trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ trong hai nhiệm kỳ của chồng từ năm 2009 đến 2017.

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Hơn 3 thập kỷ bên nhau, ông bà Obama luôn được xem là đôi vợ chồng kiểu mẫu. Ảnh: IG.

Trong mắt người đời, họ là cặp vợ chồng kiểu mẫu. Tuy nhiên, cả hai nhiều lần thừa nhận hôn nhân của họ không phải câu chuyện cổ tích.

Năm 2023, bà Michelle gây chú ý khi tuyên bố có khoảng 10 năm bà “không thể chịu nổi” chồng, đặc biệt trong giai đoạn hai con còn nhỏ. Bà giải thích rằng việc nuôi con, xây dựng sự nghiệp và những áp lực gia đình khiến hôn nhân có những giai đoạn rất khó khăn.

Bà Michelle thừa nhận hai người trải qua những thời điểm căng thẳng nhưng không từ bỏ cuộc hôn nhân.

Đầu năm 2025, những đồn đoán về hôn nhân của đôi vợ chồng quyền lực lan rộng trên mạng xã hội, khi bà Michelle liên tục vắng mặt tại một số sự kiện lớn mà Barack tham dự, trong đó có tang lễ cựu Tổng thống Jimmy Carter và lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

Sự vắng mặt này nhanh chóng bị một bộ phận công chúng diễn giải thành dấu hiệu rạn nứt.

Bà Michelle sau đó bác bỏ tin đồn. Trên podcast Work in Progress tháng 4/2025, nữ tác giả nói công chúng thường vội cho rằng vợ chồng bà rạn nứt mỗi khi bà vắng mặt, thay vì nghĩ rằng bà chỉ đang làm những điều mình muốn.

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Ồn ào vợ chồng Obama ly hôn rộ lên vào năm 2025, khiến chính chủ phải lên tiếng đính chính. Ảnh: Hola!

Tháng 7/2025, hai vợ chồng trực tiếp đối diện tin đồn trong podcast IMO của Michelle và anh trai Craig Robinson. Khi Craig Robinson nói đùa rằng nhiều người tưởng Barack và Michelle đã “đường ai nấy đi”, cựu Tổng thống Mỹ đáp: “Cô ấy đã nhận tôi trở lại”.

Michelle sau đó khẳng định: “Chưa một lần nào trong cuộc hôn nhân này tôi nghĩ đến chuyện từ bỏ người đàn ông của mình”.

Trong cuộc phỏng vấn với People trước kỷ niệm 34 năm ngày cưới, ông bà Obama khẳng định họ như người “bổ trợ” cho đối phương. Ông Barack nói vợ giúp ông giữ được sự cân bằng. Bà Michelle nói chồng đã mở rộng cách bà nhìn nhận về những điều mình có thể làm trong đời.

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