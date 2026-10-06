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Thế giới

Báo Mỹ: 'Lỗ hổng bảo mật' là nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công trên chuyến bay Flydubai

Quỳnh Như

TPO - Theo Wall Street Journal, hàng loạt sơ hở trong kiểm tra lý lịch và chia sẻ thông tin an ninh tại Oman, UAE và Israel đã khiến những cảnh báo về cơ phó Hamam Hammami không được phát hiện, trước khi người này tấn công cơ trưởng trên chuyến bay Flydubai.

Sự cố xảy ra hôm 30/9 trên chiếc Boeing 737 MAX 8 của Flydubai, chở khoảng 180 hành khách và thành viên phi hành đoàn từ Dubai đến sân bay Ben Gurion, Israel.

Khoảng hai giờ sau khi cất cánh, cơ phó Hammami xin phép cơ trưởng Smit Machchhar cầu nguyện. Sau khi được đồng ý, người này bất ngờ dùng rìu khẩn cấp tấn công cơ trưởng nhiều lần, khiến máy bay lao xuống ở tốc độ nguy hiểm.

Dù bị thương nặng, cơ trưởng Machchhar vẫn tìm cách mở cửa buồng lái. Hành khách và thành viên phi hành đoàn sau đó xông vào, khống chế Hammami. Hai phi công khác của Flydubai tiếp quản việc điều khiển máy bay và đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Xê Út. Viện kiểm sát UAE đã gọi vụ tấn công là một hành động khủng bố có chủ đích, và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Theo WSJ, đáng chú ý là những dấu hiệu cảnh báo về Hammami đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Khi còn làm việc cho Oman Air, hoạt động trực tuyến của Hammami từng bị chính quyền Oman xem xét. Các nhà chức trách được cho là kết luận ông này thể hiện quá nhiều sự quan tâm đến tư tưởng cực đoan để có thể tiếp tục được tin tưởng làm phi công. Hammami sau đó bị cấm lái máy bay, tham gia chương trình chống cực đoan hóa và chuyển sang công việc văn phòng.

Tuy nhiên, Oman không công khai rộng rãi những lo ngại này và cũng không chính thức thu hồi giấy phép của người này. Khi Flydubai tuyển dụng Hammami, hãng được cho là chỉ tiến hành kiểm tra lý lịch hình sự mà không liên hệ với Oman để xác minh lịch sử làm việc. Sau khi được tuyển dụng, Hammami nhiều lần thực hiện các chuyến bay đến Tel Aviv, một tuyến được đánh giá nhạy cảm về an ninh.

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Cơ trưởng Smit Machchhar trò chuyện qua video với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ phòng bệnh. Nguồn: RT

Một cơ hội khác để phát hiện Hammami cũng được cho là đã bị bỏ lỡ tại Israel. Flydubai đã cung cấp danh sách hành khách và phi hành đoàn trước mỗi chuyến bay, nhưng Hammami không bị đánh dấu trong hệ thống. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi các phi công Oman bị cấm bay vào Israel do hai nước không có quan hệ ngoại giao.

Trước đó, CNN đưa tin rằng các tài khoản mạng xã hội mang tên Hammami, hiện đã bị xóa, từng đăng nội dung liên quan đến cựu thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri và một vụ đánh bom tự sát năm 2009 khiến 7 nhân viên CIA cùng 2 người khác thiệt mạng.

Phân tích tài khoản X được cho là của Hammami cũng cho thấy người này có những quan điểm cực đoan về tôn giáo và phụ nữ.

"Nếu đây là một vụ tấn công khủng bố do các phần tử thánh chiến thực hiện, thì sẽ có nhiều cấp độ thất bại", chuyên gia an ninh hàng không Matthew Borie nói với WSJ.

Trong khi đó, cơ trưởng Machchhar được ca ngợi vì hành động giúp ngăn chặn thảm họa. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng lòng dũng cảm của ông đã giúp ngăn một thảm kịch lớn, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi ông là "người hùng của toàn thế giới".

WSJ, RT

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