Chính phủ Yemen tuyên bố giành lại ‘yết hầu’ Bab el-Mandeb từ Houthi

TPO - Lực lượng chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út yểm trợ đã giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani nói với Reuters ngày 5/10.

Đám đông ủng hộ Houthi ở Yemen. (Ảnh: AP)

Lực lượng chính phủ đã nhanh chóng tiến dọc bờ biển với sự yểm trợ mạnh mẽ của không quân Ả-rập Xê-út, nhằm giành lại các vị trí then chốt tại khu vực Dhubab - nơi eo biển hẹp nhất. Đây là tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng, vì vậy việc lực lượng Houthi thân Iran chiếm giữ khu vực này vào tháng trước đã gây chấn động thị trường năng lượng.

Tuy nhiên, dù ông Eryani khẳng định quân đội Yemen đã giành được sân bay Dhubab - nằm ngay phía trong eo biển, một nguồn tin khác từ chính phủ cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn tại căn cứ quân sự gần eo biển.

Trước đó, Houthi phủ nhận thông tin lực lượng chính phủ đạt được bước tiến, khẳng định tuyên bố này “hoàn toàn không đúng sự thật”, đồng thời đe dọa tấn công bất kỳ máy bay nào bay trong không phận Ả-rập Xê-út.

Việc quân chính phủ Yemen tái chiếm khu vực quanh eo biển sẽ khiến Houthi khó gây gián đoạn hoạt động vận tải giữa Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương hơn. Tuy nhiên, Houthi vẫn có thể sử dụng máy bay không người lái từ các vị trí xa hơn về phía bắc và trong đất liền để tấn công tàu thuyền.

Trong khi đó, Houthi cũng đạt được những bước tiến đáng kể gần thành phố Taiz, chiếm được một số đoạn của tuyến đường trên núi, khiến lực lượng chính phủ tại đây bị bao vây, Reuters dẫn 5 nguồn tin quân sự thuộc chính phủ Yemen cho biết.

Giao tranh diễn ra trên nhiều mặt trận ở Yemen trong mấy tuần qua, khiến cuộc nội chiến vốn tạm lắng bùng phát trở lại khi cuộc chiến Mỹ - Iran lan rộng. Houthi tìm cách kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb và đã phóng tên lửa, máy bay không người lái nhằm vào các thành phố cũng như cơ sở hạ tầng của Ả-rập Xê-út.

Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu năng lượng của các nước vùng Vịnh vốn đã bị hạn chế do Iran đóng cửa eo biển Hormuz, giao tranh tại Yemen đe dọa thêm một tuyến đường xuất khẩu dầu quan trọng khác. Điều này đã đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao và làm gia tăng nguy cơ mới ở khu vực vốn đã chìm trong xung đột.

Giao tranh mới cũng khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen nghiêm trọng hơn. Ngày 5/10, Cơ quan di cư của Liên Hợp Quốc cho biết đã có khoảng 184.000 người phải di dời kể từ khi chiến tranh tái diễn.

Chính phủ Yemen tuyên bố phát động chiến dịch quân sự từ ngày 4/10, nhằm tái chiếm các vùng lãnh thổ. Tổng thống Rashad al-Alimi tuyên bố sẽ chiến đấu “cho đến khi đất nước được giải phóng khỏi sự kiểm soát của lực lượng khủng bố”.

Ả-rập Xê-út đang hỗ trợ chiến dịch quân sự của chính phủ Yemen bằng không quân và tìm kiếm hỗ trợ hậu cần từ các đồng minh nhằm đẩy lùi Houthi, khôi phục hoạt động lưu thông tự do trên Biển Đỏ và chấm dứt các cuộc tấn công của Houthi vào lãnh thổ Ả-rập Xê-út.

Ngày 5/10, Riyadh cho biết họ đã tấn công hàng trăm mục tiêu tại Yemen để yểm trợ cho khu vực eo biển Bab el-Mandeb và lực lượng Yemen trên bộ.

Chính phủ Yemen cho biết họ đã phát động tấn công trên nhiều mặt trận, trong đó có tỉnh Sanaa, nơi đặt thủ đô Yemen.