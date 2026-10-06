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Nguyễn Quang Dũng nhận thất bại

Ngọc Ánh

TPO - Sau khi trailer phim "Thế giới trần trụi" nhận nhiều bình luận trái chiều, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng giải thích cách ê-kíp sử dụng AI và bài toán kinh phí của dự án. Đạo diễn khẳng định AI chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, trong khi nhiều khâu sáng tạo và sản xuất vẫn do con người đảm nhiệm.

Ngày 5/10, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng sau khi trailer đầu tiên của bộ phim hoạt hình 3D Thế giới trần trụi nhận nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Tranh luận chủ yếu xoay quanh chất lượng hình ảnh, chuyển động nhân vật và mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sản xuất.

Một số khán giả nhận xét hình ảnh trong trailer mang đặc trưng của nội dung tạo sinh bằng AI, chuyển động chưa tự nhiên và phong cách hình ảnh thiếu đồng nhất. Việc dự án được giới thiệu là ý tưởng Nguyễn Quang Dũng ấp ủ khoảng 20 năm cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi.

Bên cạnh phản ứng gay gắt, một số người đánh giá câu chuyện có tiềm năng nhưng phần hoạt họa cần được cải thiện trước thời điểm phim ra rạp. Hơn 300 bình luận phía dưới trailer phim được đăng tải trên trang mạng xã hội của nhà sản xuất hầu hết có nội dung chỉ trích.

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Thế giới trần trụi đánh dấu lần đầu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện một bộ phim hoạt hình 3D.

Phim không được làm bằng vài câu lệnh

Trước tranh luận, Nguyễn Quang Dũng cho biết khoảng một năm qua, anh nhiều lần làm việc với các công ty AI nước ngoài để tìm hiểu khả năng, giới hạn cũng như tốc độ phát triển của công nghệ này.

Theo đạo diễn, Thế giới trần trụi bắt nguồn từ một ý tưởng anh từng nghĩ đến khi còn học đạo diễn. Khi đó, Nguyễn Quang Dũng nhận thấy câu chuyện phù hợp với hoạt hình nhưng điều kiện sản xuất chưa cho phép nên quyết định gác lại.

Thế giới trần trụi là ý tưởng khi tôi còn trẻ, lúc suy nghĩ về kịch bản khi tốt nghiệp khóa đạo diễn. Tất nhiên lúc đó nghĩ rồi xếp lại đó vì nó chỉ có thể kể bằng hoạt hình mà điều kiện đó mình không có, nên tôi chọn câu chuyện khác để làm tốt nghiệp”, Nguyễn Quang Dũng chia sẻ.

Anh cũng phản hồi ý kiến cho rằng sản phẩm được tạo ra chủ yếu bằng cách nhập câu lệnh cho AI. Theo anh, ê-kíp của dự án vẫn gồm nhiều vị trí tương tự một quy trình sản xuất phim thông thường.

AI với Thế giới trần trụi là công cụ. Ê-kíp vẫn đông, vẫn đủ nhóm biên kịch, họa sĩ phác thảo nhân vật - bối cảnh, DOP, dựng phim, nhạc sĩ, vẫn diễn viên lồng tiếng và diễn xuất để AI học, và nó đang học những thứ chúng tôi gửi. Chứ không chỉ làm vài câu lệnh”, anh cho biết.

Chi phí sản xuất cũng là một trong những vấn đề được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng giải thích. Trước đó, thông tin việc ứng dụng AI có thể giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng khiến dự án nhận thêm sự chú ý.

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Đạo diễn nói sản phẩm không đơn thuần được tạo ra chủ yếu bằng cách nhập câu lệnh cho AI.

Đạo diễn cho biết kinh phí dự kiến của Thế giới trần trụi vào khoảng 15-20 tỷ đồng, chưa tính tiền công của anh và một số cộng sự nhận mức thù lao tượng trưng. AI có thể tiết kiệm cho dự án hàng chục tỷ đồng.

Quy mô thị trường hoạt hình Việt Nam là một trong những trở ngại lớn khi kêu gọi đầu tư. Anh cho rằng số lượng dự án được đầu tư cũng như lượng khán giả ra rạp xem hoạt hình Việt vẫn còn hạn chế, khiến nhà sản xuất phải cân nhắc bài toán tài chính. Đây cũng là nguyên nhân Nguyễn Quang Dũng lựa chọn AI cho dự án lần này.

Chấp nhận thất bại

Nguyễn Quang Dũng thừa nhận cũng có những băn khoăn với AI. Tuy nhiên, anh cho rằng công nghệ đã xuất hiện và tiếp tục tác động đến nhiều ngành nghề, do đó người làm nghề cần tìm hiểu thay vì bỏ qua sự phát triển này.

“Thay vì xem thường, sợ nó thôi thì mình học để tiếp cận, để sử dụng nó vậy, có thể mình học được hoặc không, nhưng sẽ có một thế hệ làm chủ các công cụ mới được tạo ra và phát triển theo thời đại”, đạo diễn bày tỏ.

Anh khẳng định lựa chọn AI không có nghĩa là phủ nhận công sức của những người làm hoạt hình theo phương pháp truyền thống.

Trước phản ứng tiêu cực dành cho trailer, đạo diễn nói anh không bất ngờ và chấp nhận những rủi ro từ quyết định của mình.

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Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hé lộ mức độ ứng dụng AI trong phim là khoảng 50%.

“Đó là lý do tôi làm, tôi không sốc khi nhiều bình luận tiêu cực về dự án này trước khi công bố, nhưng tôi vẫn làm vì đây là một cơ hội khả thi. Tôi có thể đúng, có thể sai, có thể thất bại, có thể bị lên án, nhưng cũng đến tuổi phải làm những điều mình muốn. Mình cũng đủ trải nghiệm nhiều áp lực tương tự như vậy thì thôi để tôi nhận thêm lần nữa”, Nguyễn Quang Dũng lên tiếng.

Thế giới trần trụi kể về Koo, một chú gà tre lạc vào khu chăn nuôi công nghiệp, nơi những con gà tin rằng chúng đang được chuẩn bị để đến thiên đường. Phim được phát triển cùng hai biên kịch ToTo Chan và Kim, dự kiến ra rạp năm 2027.

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#đạo diễn Nguyễn Quang Dũng #Thế giới trần trụi #AI #phim hoạt hình #phim AI

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