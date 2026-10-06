Hoài Lâm hát trong tiệc cưới

TPO - Trước hôn lễ diễn ra tại nhà riêng ở Vĩnh Long, Hoài Lâm tổ chức tiệc thân mật với người thân. Nam ca sĩ mặc giản dị, trực tiếp hát giao lưu và chia sẻ niềm hạnh phúc trước ngày về chung nhà với Ngọc Trinh.

Hoài Lâm hát Anh chưa nghĩ tới trong bữa tiệc tối 5/10. Video: Hữu Công.

Tối 5/10, Hoài Lâm tổ chức tiệc thân mật tại nhà riêng ở xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long. Nam ca sĩ chuẩn bị khoảng 12 bàn tiệc mời họ hàng và bạn bè thân thiết đến chung vui.

Nam ca sĩ xuất hiện với trang phục áo phông giản dị, hát giao lưu ca khúc Anh chưa nghĩ tới, Xin lỗi vì ta đã yêu... Anh gửi cảm ơn mọi người đã có mặt, chia sẻ niềm hạnh phúc.

Một số hình ảnh Hoài Lâm và vợ trong đám cưới ở quê nhà Vĩnh Long. Ảnh: Hữu Công.

Hôn lễ Hoài Lâm và Ngọc Trinh diễn ra ngày 6/10 tại nhà riêng nam ca sĩ. Những khâu cuối cho ngày trọng đại của cặp đôi đã được hoàn tất. Dự kiến, một số nghệ sĩ thân thiết với Hoài Lâm như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng... sẽ có mặt trong ngày vui của nam ca sĩ.

Theo anh Hữu Công, đại diện đơn vị nhà rạp, không gian tiệc cưới của Hoài Lâm được thực hiện tại quê nhà, có quy mô vừa phải và không trang trí quá cầu kỳ.

Rạp có diện tích khoảng 200 m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại. Cổng cưới hình rồng phụng sử dụng chất liệu xốp, phông nền vải, bảng tên fomex và hoa lụa tú cầu.

Sân khấu có diện tích khoảng 20 m2. Thay vì sử dụng phông nền cố định, khu vực này được bố trí hệ thống màn hình LED để trình chiếu hình ảnh cô dâu, chú rể cùng các hiệu ứng 3D.

Lối vào sân khấu được tạo điểm nhấn bằng hoa và thảm nỉ đỏ. Tông màu chủ đạo của không gian là đỏ và trắng, kết hợp những chi tiết mang phong cách cưới miền Tây.

Đơn vị thiết kế cho biết không gian tiệc cưới của Hoài Lâm được trang trí gọn gàng, không cầu kỳ, với chi phí khoảng 50 triệu đồng.

﻿﻿ ﻿ Không gian tiệc cưới đậm chất miền Tây của Hoài Lâm. Ảnh: Hữu Công.

Hoài Lâm mặc giản dị trong buổi tiệc thân mật tại gia đình. Ảnh: Hữu Công.

Sáng 5/10, Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức lễ vu quy theo phong cách miền Tây tại nhà gái. Trước đó một ngày, nam ca sĩ ra mắt ca khúc Bên em do chính anh sáng tác để dành tặng bạn đời.

Trong lời cầu hôn hồi tháng 9, Hoài Lâm cho biết anh muốn nỗ lực thấu hiểu, lắng nghe và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Ngọc Trinh sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long với Hoài Lâm và hiện kinh doanh online. Cặp đôi hẹn hò kín tiếng trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Hoài Lâm, 31 tuổi, tên thật Nguyễn Tuấn Lộc, từng giành quán quân Gương mặt thân quen 2014 khi mới 19 tuổi. Một thời gian, anh trải qua nhiều biến cố về sức khỏe tinh thần và đời sống riêng. Sau khi cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, nam ca sĩ dừng ca hát, về quê chữa bệnh và ở ẩn.

Hình ảnh Hoài Lâm và Ngọc Trinh trong lễ vu quy sáng 5/10.

Thời gian gần đây, Hoài Lâm vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Anh phát hành các sản phẩm âm nhạc mới và đi diễn tại nhiều sân khấu, phòng trà.

Hồi tháng 4, nam ca sĩ phát hành Mai này em có về không, đánh dấu lần tái hợp với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Trước đó, cả hai từng tạo dấu ấn với Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi.

Ngoài ca hát, Hoài Lâm tham gia các phim Quý tử bất đắc dĩ, Tía tôi là cao thủ, Yêu em bất chấp, Thiên đường máu...