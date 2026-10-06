Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Cận cảnh hiện trạng mỏ đất liên quan Tuấn thần đèn và đồng phạm

Hoàng Phúc

TPO - Mỏ đất Tượng Sơn (Thanh Hóa), nơi liên quan đến Tuấn thần đèn và đồng phạm, hiện đã dừng hoạt động, để lại nhiều khu vực nham nhở sau quá trình khai thác.

Video: Cận cảnh mỏ đất liên quan Tuấn thần đèn và đồng phạm
tp_1.jpg
Mỏ đất Tượng Sơn (xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa﻿, mũi tên đỏ) - nơi liên quan đến Tuấn thần đèn và đồng phạm bị Bộ Công an đề nghị truy tố sau khi kết thúc điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, nằm trên ngọn đồi, cách tuyến đường Nghi Sơn - Thọ Xuân khoảng 500m, không xa khu dân cư.
tp_2.jpg
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Thần đèn”) cùng Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất góp vốn để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA). Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện các thủ tục để công ty được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
tp_7.jpg
Đến tháng 6/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với diện tích mỏ hơn 5,3ha, trữ lượng khai thác hơn 1,7 triệu m3. Theo thiết kế phê duyệt, mỏ đất được khai thác lộ thiên trong thời hạn 5 năm, công suất khai thác trong 2 năm đầu là 400.000m3/năm, từ năm thứ 3 trở đi là 280.000m3/năm.
tp_11.jpg
Cơ quan điều tra xác định, Tuấn Thần đèn và đồng phạm đã khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới theo giấy phép với tổng sản lượng gần 170.000 m3 đất, đá ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng. Qua đó, số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 1,6 tỷ.
tp_13.jpg
Từ tháng 7/2024 đến ngày 26/5/2025, cơ quan điều tra xác định Tuấn Thần đèn hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng, còn Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành (SN 1982, tức Thành Tấn, thành viên góp vốn ALMA), mỗi người hưởng hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty ALMA cũng khai thác hơn 78.000 m3 đất đá nhưng bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản này gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 826 triệu đồng. Trong ảnh, một phần diện tích trong mỏ đất bị khai thác sâu, để lại những hồ nước sâu.
tp_8.jpg
Người dân địa phương cho biết, khi mới khai thác, mỏ đất﻿ hoạt động rầm rộ. Mỗi ngày, bên trong khu mỏ luôn có cả chục máy xúc đào xới, lấy đất cho hàng chục xe tải cỡ lớn. Theo quan sát, có nửa quả đồi đã được đào xới, tạo thành những vách núi dựng đứng.
tp_10.jpg
Khi dừng hoạt động, tuyến đường vào khu mỏ nay đã dựng rào chắn, bên trong có 10 máy đào cỡ lớn, phủ bạt đậu cạnh khu lán trại.
tp_111.jpg
Con đường dẫn vào mỏ đất cũng là lối đi chung của một mỏ đất khác. Hiện, mỏ đất này đang hoạt động.
tp_3.jpg
Cũng kết luận điều tra, giáp ranh mỏ đất của Công ty ALMA là mỏ đất của Công ty DHT - trước đó đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác. Tuy nhiên, từ tháng 8/2024, Tuấn thần đèn đã chỉ đạo đàn em nhiều lần gọi điện thoại cho lãnh đạo Công ty DHT đòi bồi thường, ép doanh nghiệp này bồi thường 3 tỷ đồng với lý do trước đây Công ty này đã khai thác sang phần đất được cấp cho Công ty ALMA. Tuy nhiên, sau đó Tuấn không nhận tiền mà chuyển sang khai thác đất trong khu vực mỏ của Công ty DHT với khối lượng hơn 96.000 m3 để bán.
tp_5.jpg
Theo đại diện Phòng Kinh tế UBND xã Tượng Lĩnh, hiện mỏ đất liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn đã dừng hoạt động. Đồng thời, mỏ đất của Công ty DHT cũng không còn khai thác.

Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, trú phường Hạc Thành - biệt danh Tuấn “thần đèn”) được biết đến là một trùm giang hồ khét tiếng ở Thanh Hóa, với quá khứ bất hảo và nhiều lần ra tù vào tội.

Nguyễn Anh Tuấn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, với nhiều đàn em sẵn sàng dùng hung khí như dao, kiếm, súng. Tuấn “thần đèn” đã có 5 tiền án.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận và đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty ALMA tại Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn (có 5 tiền án) cùng 3 bị can, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Xem thêm

#mỏ đất #Tuấn Thần đèn #Thanh Hóa #khai thác khoáng sản #bê bối #vụ án #địa phương

Cùng chuyên mục

Hôm nay (6/10) xét xử vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Hôm nay (6/10) xét xử vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TPO - Ngày 6/10, Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai sẽ xét xử sơ thẩm vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Bình Minh khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng bị thương nặng đến nay chưa thể tham dự phiên tòa.

Đâm chết người tình của chồng cũ vì tiền cấp dưỡng nuôi con

Đâm chết người tình của chồng cũ vì tiền cấp dưỡng nuôi con

TPO - Mâu thuẫn với người tình của chồng cũ về tiền cấp dưỡng nuôi con, Trần Thị Mỹ Chi đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Khi gây án, Chi đang được hoãn chấp hành án phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do đang nuôi con nhỏ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe