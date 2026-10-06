Cận cảnh hiện trạng mỏ đất liên quan Tuấn thần đèn và đồng phạm

Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, trú phường Hạc Thành - biệt danh Tuấn “thần đèn”) được biết đến là một trùm giang hồ khét tiếng ở Thanh Hóa, với quá khứ bất hảo và nhiều lần ra tù vào tội.

Nguyễn Anh Tuấn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, với nhiều đàn em sẵn sàng dùng hung khí như dao, kiếm, súng. Tuấn “thần đèn” đã có 5 tiền án.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận và đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty ALMA tại Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn (có 5 tiền án) cùng 3 bị can, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.