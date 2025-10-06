Vụ án Tuấn ‘thần đèn’ có tính chất phức tạp

TPO - Thông tin nêu trên được đại diện cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết tại cuộc họp báo diễn ra chiều 6/10.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1974, có biệt danh là Tuấn “thần đèn”) để điều tra về hai tội danh: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau đó, mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án (đối với vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan) về tội "Cưỡng đoạt tài sản"; đồng thời ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn trong một vụ án khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hành vi vi phạm của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 30 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”), chủ mưu, cầm đầu vụ án; Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ; Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn; Cao Quang Trung, Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy, kế toán Công ty ALMA.

Theo đại diện C03, vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến hệ thống doanh nghiệp do Nguyễn Anh Tuấn điều hành, với dấu hiệu thâu tóm, chuyển giá, lập công ty “sân sau” và lợi dụng các kẽ hở trong quản lý tài nguyên, kế toán để trục lợi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời kê biên và phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản Nhà nước bị thất thoát.