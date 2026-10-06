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Người lính

Iran tuyên bố lực lượng Mỹ đã rút lui hơn 1.000 km khỏi biên giới

Quỳnh Như

TPO - Chuẩn đô đốc Ali Fadavi, quan chức cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố lực lượng Mỹ đã rút hơn 1.000 km khỏi biên giới Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz.

Phát biểu trên truyền hình Iran tối 4/10, Chuẩn đô đốc Ali Fadavi nói đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bắt đầu, không còn tàu quân sự Mỹ hiện diện tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, biển Oman và khu vực phía bắc Ấn Độ Dương.

"Người Mỹ đã rút hơn 1.000 km khỏi biên giới của chúng ta. Đây không phải lựa chọn của họ, mà là kết quả từ sức mạnh của Iran và IRGC", ông Fadavi nói.

Ông cho rằng các tàu chiến Mỹ hiện dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Iran.

Quan chức Iran khẳng định eo biển này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Tehran và cảnh báo rằng các tàu sử dụng tuyến đường phía nam do Mỹ giám sát có thể trở thành mục tiêu tấn công.

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Chuẩn đô đốc Ali Fadavi, quan chức cấp cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Đề cập đến năng lực quân sự của Mỹ, ông Fadavi tuyên bố rằng Washington không thể khẳng định chủ quyền trong khu vực nếu không có sự hiện diện hải quân thực tế.

"Người Mỹ phải sử dụng tàu chiến của họ vì không thể thực thi chủ quyền hoàn toàn chỉ bằng sức mạnh không quân. Họ có thể ném bom khu vực mỗi ngày, nhưng trừ khi lực lượng của họ có sự hiện diện thực tế", ông nói.

Ông cũng tuyên bố Iran không nhằm mục tiêu vào các quốc gia trong khu vực mà tập trung tấn công các căn cứ Mỹ đặt trên lãnh thổ những nước này.

"Chúng tôi không tấn công các quốc gia Hồi giáo. Chúng tôi tấn công các căn cứ nằm trong tay kẻ thù của Iran và chúng nằm ở các quốc gia trong khu vực" ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ tiến hành một cuộc triển khai trên bộ, ông Fadavi cho biết bất kỳ động thái nào như vậy sẽ vấp phải sự đáp trả nhằm vào các lợi ích của Mỹ ở bất cứ nơi nào chúng hiện hữu.

"Bất kỳ căn cứ, bất kỳ tàu thuyền nào thuộc về Mỹ, đều sẽ bị nhắm mục tiêu", ông nói.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuần trước cho biết họ đã điều hướng 125 tàu thương mại kể từ tháng 7 để đảm bảo việc tuân thủ lệnh phong tỏa.

Tình trạng bế tắc vẫn tiếp diễn bất chấp các cuộc đàm phán gián tiếp. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hôm Chủ nhật cho biết eo biển Hormuz sẽ không mở cửa trở lại cho đến khi Washington chấp nhận các điều kiện của Tehran.

Đề xuất bảy ngày của Iran đưa ra kế hoạch khôi phục quyền thông hành và nối lại đàm phán hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa, nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran và giải phóng các tài sản bị đóng băng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các điều khoản và đe dọa sẽ tấn công Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại. AxiosWall Street Journal đưa tin các chiến dịch quân sự lớn của Mỹ có thể sẽ được nối lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi hôm Chủ nhật cho biết Iran cam kết theo đuổi con đường ngoại giao nhưng sẵn sàng tự vệ trước một cuộc tấn công khác.

Press TV

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#Iran #Mỹ #biên giới #Eo biển Hormuz #IRGC #quân sự #xung đột #Trung Đông

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