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Thế giới

Vụ chuyến bay Flydubai bị không tặc: Cơ phó khai nhận đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu

Minh Hạnh

TPO - Cơ phó trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai - người đã đâm cơ trưởng trong một âm mưu được cho là nhằm làm rơi máy bay vào tuần trước - khai nhận đã lên kế hoạch cho vụ tấn công từ trước khi được hãng hàng không này tuyển dụng.

Hãng Reuters dẫn một nguồn tin được thông báo về cuộc điều tra cho biết, cơ phó - một công dân Oman - đã lên kế hoạch lao chiếc máy bay của hãng hàng không Flydubai xuống sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv (Israel).

Người này cũng từng điều khiển một chuyến bay đến Tel Aviv vào đầu năm nay và đã định không tặc rồi cho máy bay rơi vào thời điểm đó, nhưng cuối cùng lại quyết định không thực hiện kế hoạch.

Cơ phó được xác định là công dân Oman tên Hamam al-Hammami. Hiện người này đang bị UAE giam giữ.

Theo nguồn tin, chưa rõ lý do vì sao cơ phó lại thay đổi ý định trong chuyến bay trước đó. Có thông tin cho rằng ông có quen biết một người trên chuyến bay.

Đáng chú ý, hai quan chức Israel cho biết, cơ phó khai nhận đã nộp đơn xin việc tại hãng hàng không Flydubai sau khi tìm kiếm các hãng hàng không có đường bay đến Tel Aviv.

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Cơ phó Hamam al-Hammami. (Ảnh: CNN)

Tất cả các nguồn tin đều yêu cầu giấu tên khi nói về cuộc điều tra. Các cơ quan chức năng của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Israel, cũng như hãng hàng không Flydubai, chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Trước đó, Tổng công tố viên UAE cho biết, cơ phó của chuyến bay FZ1073 thuộc hãng hàng không Flydubai - trên hành trình từ Dubai đến Israel hôm 30/9 - đã tấn công cơ trưởng bằng rìu khẩn cấp. Ông gọi đây là một "vụ tấn công khủng bố".

Thảm họa trên chuyến bay FZ1073 đã được ngăn chặn kịp thời sau khi hành khách và phi hành đoàn ập vào buồng lái khống chế được cơ phó. Cơ trưởng - công dân Ấn Độ Smit Machchhar - đã sống sót sau vụ tấn công và được ca ngợi như một người hùng nhờ việc cố gắng mở cửa buồng lái dù bị thương nặng.

Một phi công dự bị của Flydubai có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản việc điều khiển máy bay và hạ cánh xuống một sân bay ở tây bắc Ả-rập Xê-út. Tại đây, cơ phó đã bị chính quyền sở tại bắt giữ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, các phi công mang quốc tịch những nước không có quan hệ ngoại giao với Israel, chẳng hạn như Oman, không được phép điều khiển các chuyến bay đến Israel.

Reuters

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