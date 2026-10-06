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Việt Nam - Pháp đẩy mạnh hợp tác AI, dữ liệu và xây dựng Chính phủ số

Luân Dũng

TPO - Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác về AI, quản trị dữ liệu công và Chính phủ số, đưa chuyển đổi số trở thành một biểu tượng sinh động của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mở rộng chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các sáng kiến hợp tác thiết thực.

Từ ngày 5 - 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Tại phiên làm việc mở đầu (chiều 5/10), ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) cho biết, thời gian qua Việt Nam đã đạt được những tiến triển đột phá khi hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số trong chiến dịch "100 ngày".

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Ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số phát biểu. (Ảnh: PV)

Đáng chú ý là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình ứng dụng hệ thống phân tán tại các địa phương sang mô hình xử lý tập trung tại các bộ, ngành và Cổng Dịch vụ công Quốc gia, giúp địa phương tập trung khai thác và sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn.

Đánh giá cao kết quả hợp tác từ tháng 6/2026 đến nay, ông Nguyễn Công Thành ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của các đoàn chuyên gia Pháp cũng như việc cử nhiều cán bộ của Văn phòng Chính phủ tham gia khóa đào tạo chuyển đổi số tại Học viện Dịch vụ công Quốc gia Pháp (INSP).

Về kế hoạch hợp tác sắp tới, ông Nguyễn Công Thành cho biết hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức Khóa đào tạo công nghệ bán dẫn tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Phía Việt Nam sẽ rà soát và cử đại diện từ Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tham gia để đạt hiệu quả cao nhất.

Dẫn đầu đoàn chuyên gia Pháp tham dự phiên làm việc, ông Romain Busuttil, Phó Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đánh giá cao sự phát triển sôi động của quan hệ song phương Pháp - Việt, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9/2026) và chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Bộ trưởng Đặc trách Éléonore Caroit.

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Quang cảnh phiên làm việc. (Ảnh: PV)

Ông Romain Busuttil nhấn mạnh hợp tác chuyển đổi số chính là biểu tượng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Dự án do Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp tài trợ đã giúp nuôi dưỡng các cuộc đối thoại chính trị cấp cao bằng những kết quả hợp tác thực chất, cụ thể.

Ông Romain Busuttil khẳng định, Pháp sẵn sàng đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh như đường sắt tốc độ cao và đào tạo nguồn nhân lực.

Trong chương trình làm việc, hai bên cũng thảo luận về chương trình công tác, khảo sát thực tế tại Pháp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về Quản trị dữ liệu và đạo đức AI; phát triển Chính phủ số và cải thiện trải nghiệm người dùng; an toàn thông tin mạng…

Đối với Khóa đào tạo tại USTH - cơ sở giáo dục đại học được xem là điểm sáng trong hợp tác Pháp - Việt, ông Romain Busuttil cho biết, chương trình kéo dài 2 ngày sẽ tập trung vào các công nghệ mới như bán dẫn, mô hình số (Digital Twins) và AI.

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#Chuyển đổi số #Việt Nam #Pháp #AI #quản trị dữ liệu #hợp tác quốc tế #phát triển nguồn nhân lực #Văn phòng Chính phủ

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