Khi 'chia tay' trở thành hiểm họa: Cảnh tỉnh từ những cuộc tình... lạc lối

TP - Chỉ khoảng 3 tuần trong tháng 9 vừa qua, tại TPHCM và Đồng Nai đã xảy ra ba vụ thảm án. Không chỉ người thân, hàng xóm và những người vô can khác cũng trở thành nạn nhân. Điểm chung các vụ án, ban đầu đều xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và cơn ghen mù quáng.

Trút giận người cũ vào người thân, hàng xóm

Dự kiến ngày 6/10, Tòa án nhân dân TP Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai). Bị cáo bị truy tố về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Đồng Nai.

Sau khi bị người yêu đòi chia tay, rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai, Đức Anh mang dao đến nhà người yêu. Đột nhập nhà người yêu không thành, Đức Anh tìm cách đột nhập nhà bên cạnh. Bốn người trong một gia đình ngã xuống dưới lưỡi dao của Đức Anh, trong đó, người mẹ và hai con nhỏ tử vong.

Người cha tên N.V.Q., nhờ được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, nên tính mạng mới được giữ lại. Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận hành vi phạm tội và cho biết không quen biết, không có mâu thuẫn với những người trong gia đình nạn nhân.

Đúng mười ngày sau, tối 13/9, tại xã Phước Hải, TPHCM, Nguyễn Trí Hào (SN 2002) tấn công cha, mẹ và anh rể của người yêu cũ, khiến người cha tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương. Hào và con gái của nạn nhân từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Sau khi rời trại cai nghiện bắt buộc về địa phương, Hào biết người yêu cũ đã kết hôn nên mang dao đến tìm cô.

Hơn chục ngày sau, chiều 24/9, bốn người trong một gia đình ở khu nhà trọ trên đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi, TPHCM) bị tấn công khiến chị D. và chị gái ruột (tên Th.) tử vong, cha chị D. là ông Trương Văn Năm cùng một người cháu bị trọng thương. Khai trước cơ quan điều tra, nghi phạm Lê Minh Luân (SN 2000) xác nhận y và chị D. là vợ chồng nhưng đã ly thân.

Ðối mặt nỗi đau

Những vụ thảm sát kể trên, không chỉ gây thương vong cho các nạn nhân mà còn gây ra rất nhiều hệ lụy mà những người ở lại phải đối diện.

Từ ngày xảy ra vụ án mạng, con hẻm ở ấp Bùi Chu chìm trong không khí u buồn. Trong căn nhà của nạn nhân N.V.Q., giờ chỉ còn lại mình anh Q. với nỗi đau tột cùng về thể xác lẫn tinh thần. Người thân tổ chức tang lễ cho vợ và hai con anh Q., sau đó đưa thi thể về quê ở Nghệ An mai táng.

Gần 20 ngày sau thảm án xảy ra, anh Q. vẫn phải điều trị tại bệnh viện. Căn nhà bên cạnh, nơi gia đình bạn gái của Nguyễn Đức Anh sinh sống, cũng không còn người ở. Sau vụ án, cả gia đình chuyển đi nơi khác. Những người hàng xóm cũng không biết họ đang ở đâu.

Trong khi hai con gái là Th. và D. tử vong trong vụ án chiều 24/9 ở xã Củ Chi, ông Trương Văn Năm cùng người cháu ngoại Huỳnh Hoàng Thái được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu. Sáng 25/9, khi phóng viên Tiền Phong đến thăm, ông Năm đang nằm trên giường bệnh. Ông chậm rãi kể lại buổi trưa xảy ra vụ việc.

Khoảng hai tháng trước, ông từ quê lên ở cùng các con. Hằng ngày, ông ở nhà nấu cơm, chờ các con đi làm về. Trưa 24/9, khi đang nằm võng, ông thấy Luân bước vào. Con rể không có biểu hiện bất thường nên ông không để ý. Một lúc sau, trên gác có tiếng cự cãi, rồi tiếng con gái kêu cứu.

“Nghe tiếng con la, tôi chạy lên cầu thang. Khi chưa lên hết bậc thang thì Luân dùng dao đâm nhiều nhát vào người tôi”, ông Năm kể. Ông Năm cố vùng vẫy, trượt xuống cầu thang rồi chạy ra đường tìm người giúp. Nhớ lại lúc ấy, ông nói: “Ngay lúc đó tôi nghĩ mình không qua khỏi”.

Theo lời ông Năm, chị Th. cũng chạy lên rồi bị tấn công và tử vong tại hiện trường. Chị D. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 2/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, vừa qua, người nhà cho anh N.V.Q. (nạn nhân sống sót duy nhất) biết về việc 3 mẹ con tử vong sau vụ thảm sát. Sau khi biết tin, anh Q. rất sốc, người nhà phải mời bác sĩ tâm lý để giải thích, hỗ trợ cho nạn nhân. Theo đại diện bệnh viện, hiện tại, sức khỏe anh Q. đã có tiến triển nhưng chưa thể cho xuất viện do tâm lý bệnh nhân chưa ổn định.

Trước vụ án, ông Năm và Luân không có mâu thuẫn. Hai người vẫn nói chuyện, ông thỉnh thoảng gọi con rể sang ăn cơm. Khi vợ chồng con gái cãi nhau, ông khuyên nhủ nhưng không can thiệp sâu vào chuyện riêng. “Trước đó, tôi với anh em trong dòng họ đều thương Luân”, ông nói.

Ở giường bệnh bên cạnh, cháu ngoại Huỳnh Hoàng Thái tiếp tục được theo dõi sau phẫu thuật. Trước khi xảy ra vụ việc, Thái vừa kết thúc ca làm đêm, về nhà ngủ trên gác cùng dì. “Khi mở mắt ra, tôi thấy dượng Luân đang cãi nhau rồi rút dao đâm dì. Tôi lao vào can thì bị dượng đâm nhiều nhát”, Thái kể.