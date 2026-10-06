Triều cường, mưa lớn 'nhấn chìm' gần 600 ha lúa, cây ăn trái ở Cần Thơ

TPO - Triều cường dâng cao, mưa lớn kéo dài đã làm gần 600 ha lúa, cây ăn trái ở Cần Thơ bị ngập úng, ngã đổ. Dự báo sắp tới tiếp tục xuất hiện nhiều đợt triều cường cao gây ngập sâu, trên diện rộng.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cần Thơ cho biết, những ngày gần đây, thống kê toàn địa bàn có gần 600 ha cây trồng bị ảnh hưởng do triều cường, mưa lớn kéo dài, chủ yếu ngập úng, ngã đổ. Trong đó có gần 500 ha lúa, còn lại là cây ăn trái, hoa màu. Tập trung tại các xã phường như Liêu Tú, Vĩnh Viễn, Thạnh Thới An, Hỏa Lựu, Trần Đề, Mỹ Xuyên…

Lúa ở xã Thạnh Thới An, TP. Cần Thơ bị đổ ngã do mưa lớn kéo dài.

Ông Thạch Ngọc Hảo (xã Thạnh Thới An) cho biết, ruộng lúa gia đình đang bắt đầu chín, sắp thu hoạch, năng suất khoảng 6,6 tấn/ha. Tuy nhiên, những đợt mưa lớn kéo dài những ngày gần đây đã khiến lúa đổ ngã, thiệt hại khoảng 30% so với dự tính ban đầu.

Theo UBND xã Thạnh Thới An, các đợt mưa lớn và triều cường vừa qua đã ảnh hưởng lớn tới lúa sắp thu hoạch, năng suất giảm khoảng 10-12%, chủ yếu do đổ ngã hoặc ngập cục bộ. Xã đã huy động máy móc, nhân sự để tiêu thoát nước, hướng dẫn người dân bơm chống ngập, gia cố bờ bao và đẩy nhanh thu hoạch lúa, hoa màu đã tới độ thu hoạch...

Trong số gần 500ha lúa bị ảnh hưởng mưa, ngập, có hơn 43 ha lúa bị thiệt hại trên 70%; hơn 198 ha ở mức từ 30-70%... Đối với cây ăn trái, tại xã Hỏa Lựu có khoảng 100 ha khóm bị ảnh hưởng.

Lúa đang giai đoạn chín bị ngập úng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Cần Thơ, từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 11/2026, dự báo tại thành phố xuất hiện từ 4-5 đợt triều cường cao có khả năng gây ngập lụt sâu, trên diện rộng. Mực nước cao nhất xuất hiện vào tháng 10, thấp hơn năm 2025 nhưng cao hơn trung bình nhiều năm, mực nước cao nhất tại các trạm ở mức trên báo động 3.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, lũ và triều cường, ngành chức năng đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo tăng cường bảo vệ sản xuất cây trồng. Đối với diện tích lúa Thu Đông có nguy cơ bị ngập, cần thường xuyên kiểm tra bờ bao, cống thoát nước và chủ động tiêu nước, không để ruộng bị ngập kéo dài.

Đối với diện tích lúa đã chín từ 85% trở lên, cần cân nhắc thu hoạch sớm khi có dự báo mưa lớn kéo dài nhằm hạn chế đổ ngã, nảy mầm trên bông và giảm chất lượng hạt.

Nông dân áp dụng giải pháp tức thời ngăn nước tràn vào nội đồng.

Đối với cây ăn trái, các địa phương cần tăng cường hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm vườn, theo dõi tình trạng cây và chủ động tiêu thoát nước khi mưa lớn kéo dài. Với vườn đang ngập nước khi vỡ bờ bao hoặc do mưa lớn kéo dài, nên để nước chảy tự nhiên trên mặt liếp vườn vì khi dòng chảy thoáng sẽ cung cấp một phần oxy giúp rễ hô hấp và nhanh chóng bơm rút nước trong vườn đến mức thấp nhất.

Đối với rau màu, cây trồng ngắn ngày, hoa, cây cảnh, người dân được khuyến cáo kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố luống, bờ bao; chủ động thu hoạch sớm đối với diện tích đến thời kỳ thu hoạch để hạn chế thiệt hại. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm, bảo đảm an toàn cho người và môi trường.