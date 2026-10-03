Lấy mẫu nước biển tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Quảng Trị

TPO - Sau hiện tượng cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị, cơ quan chức năng đã kiểm tra, lấy mẫu nước biển để phân tích.

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị tổ chức đoàn kiểm tra tại khu vực ven biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch để làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường.

Đoàn kiểm tra thị sát khu vực bãi biển Mõm Đá Nhảy.

Tại bãi biển Mõm Đá Nhảy, thôn Tân Lý, xã Đông Trạch, đoàn khảo sát hiện trường, nắm tình hình và lấy mẫu nước biển phục vụ phân tích.

Ông Lê Kim Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, cá chết tập trung từ khuya 30/9 đến trưa 1/10, trôi dạt trên chiều dài khoảng 1,5km bờ biển. Cá chủ yếu là cá mòi, kích thước khoảng 15cm.

Theo ông Hoàng, cơ quan thú y không lấy mẫu cá do cá đã phân hủy, không còn đủ điều kiện phân tích, đánh giá. Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường đã lấy mẫu nước biển để phân tích các chỉ tiêu theo quy định, dự kiến giữa tuần sau có kết quả.

Cơ quan chức năng lấy nước biển để phân tích.

Đoàn kiểm tra đề nghị chính quyền hai xã Đông Trạch, Bắc Trạch cùng các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, kịp thời báo cáo khi xuất hiện tình huống mới hoặc sự cố bất thường. Ghi nhận tại hiện trường sáng 3/10, khu vực biển và ven bờ không còn cá chết.

Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, ngày 1/10, cá chết hàng loạt xuất hiện dọc bờ biển thôn Tân Lý, xã Đông Trạch. Cá nằm rải rác trên bãi cát, tập trung sát mép nước; một số đã phân hủy, bốc mùi hôi.

Cá chết dạt vào bờ biển Đá Nhảy vào ngày 1/10.

Người dân địa phương mang bao tải, thùng xốp thu gom cá, chôn lấp để hạn chế mùi hôi, ảnh hưởng môi trường. Chính quyền xã Đông Trạch đã giao bộ phận chuyên môn kiểm tra, xác minh. Đến nay, nguyên nhân cá chết vẫn chưa được xác định.