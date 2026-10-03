Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Gã lập dị' có thể định hình tương lai chiến tranh

Thái An

TP - Trên bàn làm việc của Palmer Luckey tại trụ sở hãng Anduril Industries ở bang California có một vật trông như trong bộ phim về Chiến tranh Lạnh: Chiếc điện thoại màu đỏ từng thuộc hệ thống chỉ huy hạt nhân của Mỹ.

Từ kính thực tế ảo

Chiếc điện thoại này từng được kết nối với mạng lưới dẫn tới những boong-ke nằm sâu trong dãy núi Rocky, nơi mệnh lệnh có thể được đưa ra trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân. Nhưng với Luckey, nó chỉ là món đồ sưu tầm mang tính lịch sử.

Ngày nay, chiếc điện thoại đỏ lại mang ý nghĩa khác. “Đó là giấc mơ - trở thành người có chiếc điện thoại đỏ và nhận được cuộc gọi”, Luckey từng nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

Nếu “cuộc gọi” ấy là biểu tượng cho việc trở thành một nhân vật không thể bị bỏ qua trong những vấn đề an ninh quốc gia, Luckey đang tiến khá gần đến giấc mơ đó. Ngày 30/9 vừa qua, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth công bố Dự án Meridian - sáng kiến kéo dài 120 ngày nhằm nghiên cứu những công nghệ mới nổi và hình dung chiến tranh trong tương lai sẽ diễn ra như thế nào.

Ba người được chọn để đồng lãnh đạo dự án là những nhân vật đến từ thế giới rất khác nhau: tỷ phú công nghệ Elon Musk, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich và Palmer Luckey. Người đàn ông 34 tuổi có mặt trong nhóm này cho thấy vị trí của anh đã thay đổi đáng kể. Chưa đầy một thập niên trước, anh được biết đến như một thần đồng công nghệ lập dị, người chế tạo kính thực tế ảo Oculus trong chiếc xe moóc ở sân nhà tại Long Beach.

Giờ đây, Luckey đã trở thành doanh nhân quốc phòng, nhà tài trợ chính trị lớn và muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot, thiết bị không người lái và phần mềm để thay đổi cách quân đội Mỹ tiến hành chiến tranh.

Năm 2016, Luckey quyên góp 10.000 USD cho một nhóm chính trị chống ứng viên tổng thống Hillary Clinton. Vài tháng sau, anh rời Facebook. Luckey nói rằng thời gian làm việc với Oculus và đặc biệt là quá trình mở rộng sản xuất tại Trung Quốc đã khiến anh thay đổi cách nhìn về ngành công nghệ Mỹ.

20a.png
Palmer Luckey - người sáng lập hãng công nghệ quốc phòng Anduril Industries. Ảnh: Tablet Mag

Anh ngày càng tin rằng sự phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc đã tạo ra điểm yếu chiến lược cho Mỹ. Theo Luckey, những tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ quá phụ thuộc vào thị trường, nguồn vốn và chuỗi cung ứng Trung Quốc nên khó có thể hoàn toàn đứng về phía chính phủ Mỹ trong những vấn đề an ninh quốc gia.

“Apple không thể xoay trục khỏi Trung Quốc ngay cả khi xảy ra Thế chiến III”, Luckey từng nói. Đối với anh, đó không chỉ là vấn đề kinh doanh, mà là vấn đề an ninh quốc gia.

Và từ đó anh nảy ra ý tưởng mới: Nếu Thung lũng Silicon có thể cách mạng hóa truyền thông, thương mại và phần mềm, tại sao không thể làm điều tương tự với ngành công nghiệp quốc phòng?

“Thung lũng Silicon” của chiến tranh

Năm 2017, Luckey cùng 4 người khác thành lập Anduril Industries.

Ba trong số những người đồng sáng lập từng làm việc tại Palantir – hãng phân tích dữ liệu và tình báo do tỷ phú Peter Thiel sáng lập. Cũng giống Thiel, Luckey lấy cảm hứng từ bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” khi đặt tên công ty.

Anduril là tên thanh kiếm được rèn lại cho Aragorn - vị vua của loài người trong tác phẩm của “Tolkien”. Theo cách dịch được Luckey sử dụng, cái tên nghĩa là “Ngọn lửa của phương Tây”. Một bản sao thanh kiếm Anduril trong bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” được treo trên tường văn phòng của công ty.

Nhưng tham vọng của Luckey không mang tính chất thần thoại. Thay vì chờ chính phủ đặt hàng rồi mới phát triển sản phẩm theo mô hình truyền thống, Anduril sử dụng vốn tư nhân để tự phát triển drone, cảm biến và phần mềm AI, sau đó bán các sản phẩm hoàn thiện cho quân đội.

Cách làm này giúp Anduril cạnh tranh với những tập đoàn quốc phòng lớn như Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman và General Dynamics. Anduril nhanh chóng giành được những hợp đồng lớn. Công ty phát triển mạng lưới tháp cảm biến cho lực lượng tuần tra biên giới Mỹ, thiết bị không người lái (drone) dưới nước cho Hải quân Úc và hệ thống chống drone cho Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Mỹ.

Một trong những sản phẩm nổi bật là Anvil - drone có thể lao trực tiếp vào drone đối phương để phá hủy chúng. Anduril cũng phát triển các loại drone mang chất nổ, máy bay không người lái chạy bằng động cơ phản lực và các hệ thống vũ khí có khả năng tích hợp AI. Công ty đã mua lại nhà sản xuất động cơ tên lửa ở bang Mississippi và tham gia phát triển công nghệ liên quan đến tên lửa siêu vượt âm.

Anduril còn vượt qua những tên tuổi lâu đời như Boeing, Lockheed Martin và Northrop Grumman, để giành cơ hội phát triển máy bay chiến đấu không người lái có thể bay cùng máy bay có người lái như những “đồng đội robot”, để trang bị cho Không quân Mỹ.

Những bộ óc giỏi nhất của Mỹ

Luckey không chỉ phát triển trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng. Người đàn ông có vẻ ngoài kỳ dị với mái tóc dài, râu dài và phong cách ăn mặc khác biệt còn là một nhà tài trợ lớn cho đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump.

Trong mùa bầu cử năm 2020, Luckey và vợ đã đóng góp gần 3 triệu USD cho các ủy ban của đảng Cộng hòa và các ứng viên quốc hội tại 45 bang, thêm 1,7 triệu USD cho chiến dịch vận động của ông Trump. Trong các năm tiếp theo, Luckey tiếp tục đóng góp đáng kể cho các ứng viên và tổ chức của đảng Cộng hòa. Anh giải thích rằng mình ủng hộ những người đề cao đổi mới công nghệ và an ninh quốc gia.

Trong chiếc xe moóc đậu trước nhà, anh tự chế tạo nguyên mẫu kính thực tế ảo - sản phẩm cuối cùng trở thành dòng kính thực tế ảo Oculus Rift mà Meta phát triển. Năm 2014 khi Luckey mới 21 tuổi, Facebook mua Oculus với giá khoảng 2 tỷ USD.

Sự kết hợp giữa tiền bạc, công nghệ quốc phòng và hoạt động chính trị khiến Luckey trở thành nhân vật khác thường trong giới công nghệ Mỹ. Nhưng với anh, 3 lĩnh vực đó không tách biệt hoàn toàn. Luckey tin rằng nếu nước Mỹ muốn duy trì ưu thế công nghệ và quân sự, khu vực tư nhân phải đóng vai trò lớn hơn trong việc phát triển các công nghệ quốc phòng.

Chính quan điểm này giải thích vì sao Luckey đứng cùng tỷ phú Musk và cựu nghị sĩ Gingrich trong Dự án Meridian. Bộ trưởng Hegseth nói rằng sáng kiến này tập hợp những “bộ óc xuất sắc nhất của nước Mỹ” để hình dung chiến tranh tương lai. Luckey mang đến dự án kinh nghiệm trực tiếp trong việc đưa AI, robot và hệ thống tự động vào các sản phẩm quân sự.

Xem thêm

#Palmer Luckey #Anduril Industries #Chiến tranh tương lai #Công nghệ quốc phòng #Trí tuệ nhân tạo

Cùng chuyên mục

Thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc nông sản, đòi hỏi doanh nghiệp thích nghi để xuất khẩu bền vững.

Nông sản muốn xuất khẩu, không thể chỉ ngon mà phải 'xanh'

TPO - Thị trường xuất khẩu đang thay đổi nhanh, các nước nhập khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu cao đối với sản phẩm nông nghiệp, không chỉ về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc mà còn về bảo vệ môi trường, phát triển xanh và trách nhiệm xã hội.

Hành trình hồi sinh những cánh rừng ở Tà Đùng

Hành trình hồi sinh những cánh rừng ở Tà Đùng

TPO - Từ những khoảng rừng suy giảm độ che phủ, Vườn quốc gia Tà Đùng đang từng bước hồi sinh màu xanh với sự chung tay của lực lượng bảo vệ rừng và người dân vùng đệm. Hơn một thập kỷ trồng, chăm sóc và phục hồi, hàng trăm héc-ta rừng dần trở lại, gắn với sinh kế và cuộc sống của cộng đồng địa phương.

Những chuyến tàu mang rác về bờ

Những chuyến tàu mang rác về bờ

TPO - Sau mỗi chuyến biển, cùng với tôm cá, nhiều ngư dân ở Quảng Ngãi còn mang về bờ những túi rác nhựa đã được gom suốt hành trình. Từ việc vớt rác trôi trên biển, thay đổi loại túi ni lông đựng hải sản đến giặt, tái sử dụng bao bì, những việc làm nhỏ đang dần trở thành thói quen, góp phần giữ màu xanh cho biển.

Dự án kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu giai đoạn 1 và 2 giúp giảm thiểu hạn mặn, ngập úng, nâng cao sản xuất và đời sống người dân TP Cần Thơ.

Cần Thơ sắp có 'lá chắn' kiểm soát nguồn nước dọc sông Hậu

TPO - Loạt 6 cống kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu dự kiến hoàn thành cuối năm nay và chuẩn bị triển khai giai đoạn 2. Khi đi vào hoạt động, loạt cống này được kỳ vọng sẽ kiểm soát, điều tiết nguồn nước dọc sông Hậu đoạn qua TP. Cần Thơ.

Quảng Ninh dùng 'mắt thần' bảo vệ những cánh rừng

Quảng Ninh dùng 'mắt thần' bảo vệ những cánh rừng

TPO - Từ rừng đầu nguồn đến những diện tích trồng thay thế, lực lượng kiểm lâm Quảng Ninh đang dùng camera quan trắc, flycam và bản đồ số để nhìn rõ hơn những khu vực khó tiếp cận, phát hiện sớm nguy cơ xâm hại rừng.

Nghệ An đưa Kho dữ liệu dùng chung vào vận hành

Nghệ An đưa Kho dữ liệu dùng chung vào vận hành

TPO - Sau thời gian chuẩn bị và thử nghiệm, Nghệ An chính thức ra mắt Kho dữ liệu dùng chung, từng bước hình thành nền tảng quản trị dựa trên dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, điều hành, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Hành trình thầm lặng đưa những mầm lan trở lại đại ngàn

Hành trình thầm lặng đưa những mầm lan trở lại đại ngàn

TPO - Từ những cánh rừng sâu ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi), từng cụm lan được tìm kiếm, di thực về khu bảo tồn để chăm sóc, nhân giống, trước khi trở lại với tự nhiên. Phía sau hành trình ấy là những bước chân không mỏi giữa đại ngàn, là những tháng ngày cần mẫn nâng niu từng mầm sống, góp phần gìn giữ nguồn gen lan rừng trước nguy cơ suy giảm.

Người dân giăng lưới trên cánh đồng lũ tại Đồng Tháp.

Lời giải sinh kế cho người dân vùng đất ngập nước ĐBSCL

TPO - Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện ngay trên từng ao tôm, bờ ruộng ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Làm sao để hàng triệu nông dân vừa thích ứng được với hạn mặn, vừa phục hồi được những hệ sinh thái đất ngập nước, vừa đảm bảo sinh kế bao đời cho người dân.

Apple tung 'bẫy' thuê iPhone?

Apple tung 'bẫy' thuê iPhone?

Với người có thói quen mỗi năm đổi iPhone mới, chương trình Apple Upgrade với hình thức thuê máy có thể giúp giảm khoản tiền phải trả mỗi tháng. 

Lỗi đầu tiên trên iPhone 18 Pro

Lỗi đầu tiên trên iPhone 18 Pro

Apple đã tung iOS 27.0.1 để sửa lỗi Face ID khiến iPhone 18 Pro khởi động lại. Tuy nhiên, một số người dùng cho biết sự cố vẫn xuất hiện sau cập nhật.

Lặn xuống đáy biển, nhặt rác giữa vịnh Nha Trang

Lặn xuống đáy biển, nhặt rác giữa vịnh Nha Trang

TPO - Ở độ sâu 10-15m dưới mặt nước vịnh Nha Trang, những thành viên nhóm VietDivers lần lượt gỡ từng đoạn dây câu, túi nilon, chai nhựa và những mảng “lưới ma” mắc trong khe đá. Sau hơn 3 giờ lặn, hàng trăm cân rác được đưa lên bờ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe